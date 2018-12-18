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12:25 (мск), источник: Ведомости

Госдума приняла закон об упрощении процедуры получения гражданства России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий президенту выбирать категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы. Закон вступает в силу по истечении 90 дней со дня опубликования.

Источник: РИА "Новости"

В первую очередь законопроект направлен на граждан Украины. Они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующее законодательство, а по месту пребывания. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что на Украине «наши бывшие соотечественники оказались заложниками политического авантюризма властей Киева и гражданской войны».

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Спикер Госдумы добавил, что инициатива направлена на реализацию послания президента Федеральному собранию, где Владимир Путин говорил о необходимости упростить процедуру получения российского гражданства для тех, «кто хочет принести пользу и работать на благо нашей страны».

Одновременно упрощается порядок приема в российское гражданство и соотечественников. Президент сможет предоставить такое право тем из них, кто проживает в странах со сложной общественно-политической и экономической ситуацией. Получить российское гражданство в упрощенном порядке смогут также соотечественники в странах, где идут вооруженные конфликты или смена политического режима.

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