Госдума приняла закон об упрощении процедуры получения гражданства России

Источник: РИА "Новости"

В первую очередь законопроект направлен на граждан Украины. Они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующее законодательство, а по месту пребывания. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что на Украине «наши бывшие соотечественники оказались заложниками политического авантюризма властей Киева и гражданской войны».

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Спикер Госдумы добавил, что инициатива направлена на реализацию послания президента Федеральному собранию, где Владимир Путин говорил о необходимости упростить процедуру получения российского гражданства для тех, «кто хочет принести пользу и работать на благо нашей страны».

Одновременно упрощается порядок приема в российское гражданство и соотечественников. Президент сможет предоставить такое право тем из них, кто проживает в странах со сложной общественно-политической и экономической ситуацией. Получить российское гражданство в упрощенном порядке смогут также соотечественники в странах, где идут вооруженные конфликты или смена политического режима.