Региональным бюджетам станет тяжелее
Торможение роста экономики в 2019 году вынудит их больше занимать.
Торможение роста экономики в 2019 году вынудит их больше занимать.
В 2019 году доходной части региональных бюджетов будет угрожать замедление экономического роста, а расходной — планы правительства по увеличению доходов населения и борьбе с бедностью, предупредило международное рейтинговое агентство Fitch. После практического отсутствия совокупного дефицита бюджетов субъектов РФ в 2018 году в 2019-м он может увеличиться до 1−2% доходной части.
«По нашим ожиданиям, совокупный бюджет у российских регионов будет близким к бездефицитному в 2018 году. Улучшение бюджетных показателей в течение последних трех лет обусловливалось сокращением расходов и положительной динамикой доходов, в частности, ростом поступлений от налога на прибыль организаций ввиду восстановления российской экономики», — говорится в сообщении Fitch. Однако уже в 2019 году совокупный дефицит региональных бюджетов может увеличиться до 1−2% от их доходов, констатируют аналитики агентства.
— федеральный центр требует от субъектов РФ достижения целевых показателей по увеличению доходов населения и снижению уровня бедности. Социальные расходы последние годы сдерживались, а потребности в инвестициях в инфраструктуру остаются высокими, в то время как институциональная среда, определяющая отношения между федеральными и региональными органами власти, включая распределение расходных полномочий,
В агентстве полагают, что на этом фоне регионам придется больше занимать: «Более слабые регионы в последние годы получали более значительную поддержку от федерального правительства в форме трансфертов и кредитов под низкую процентную ставку. У российских регионов с рейтингами категории “B” кредиты из федерального бюджета составляют 60−70% долга. Однако постепенная амортизация таких кредитов увеличит зависимость от рыночного финансирования и сделает стоимость обслуживания долга более высокой с течением времени», — говорится в сообщении Fitch. При этом запасы ликвидности для покрытия дефицитов есть у «относительно небольшого числа регионов».
Восстановление макроэкономической конъюнктуры в агентстве допускают в 2020 году, по мере исчерпания влияния повышения НДС — восстановление роста и снижение инфляции могут потенциально привести к снижению ставок центральным банком, констатируют в агентстве.
Отдел экономики