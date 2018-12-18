Региональным бюджетам станет тяжелее

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В 2019 году доходной части региональных бюджетов будет угрожать замедление экономического роста, а расходной — планы правительства по увеличению доходов населения и борьбе с бедностью, предупредило международное рейтинговое агентство Fitch. После практического отсутствия совокупного дефицита бюджетов субъектов РФ в 2018 году в 2019-м он может увеличиться до 1−2% доходной части.

«По нашим ожиданиям, совокупный бюджет у российских регионов будет близким к бездефицитному в 2018 году. Улучшение бюджетных показателей в течение последних трех лет обусловливалось сокращением расходов и положительной динамикой доходов, в частности, ростом поступлений от налога на прибыль организаций ввиду восстановления российской экономики», — говорится в сообщении Fitch. Однако уже в 2019 году совокупный дефицит региональных бюджетов может увеличиться до 1−2% от их доходов, констатируют аналитики агентства.

Из-за замедления роста экономики (по прогнозам агентства, увеличение реального ВВП в России составит 1,5% против 1,8% по итогам текущего года) сборы налога на прибыль в региональные бюджеты сократятся, а расходы, в частности социальные, вырастут.

— федеральный центр требует от субъектов РФ достижения целевых показателей по увеличению доходов населения и снижению уровня бедности. Социальные расходы последние годы сдерживались, а потребности в инвестициях в инфраструктуру остаются высокими, в то время как институциональная среда, определяющая отношения между федеральными и региональными органами власти, включая распределение расходных полномочий, по-прежнему находится в стадии развития. Это сказывается на стратегическом планировании и управлении долгом регионами, отмечается в сообщении Fitch.

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В агентстве полагают, что на этом фоне регионам придется больше занимать: «Более слабые регионы в последние годы получали более значительную поддержку от федерального правительства в форме трансфертов и кредитов под низкую процентную ставку. У российских регионов с рейтингами категории “B” кредиты из федерального бюджета составляют 60−70% долга. Однако постепенная амортизация таких кредитов увеличит зависимость от рыночного финансирования и сделает стоимость обслуживания долга более высокой с течением времени», — говорится в сообщении Fitch. При этом запасы ликвидности для покрытия дефицитов есть у «относительно небольшого числа регионов».

Восстановление макроэкономической конъюнктуры в агентстве допускают в 2020 году, по мере исчерпания влияния повышения НДС — восстановление роста и снижение инфляции могут потенциально привести к снижению ставок центральным банком, констатируют в агентстве.