ГД приняла закон о наказании за вовлечение детей в несогласованные акции

Инициативу внесли на рассмотрение нижней палаты в мае, авторами стали депутаты от «Единой России».

Они предложили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За вовлечение детей в несанкционированные акции предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток.

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Для должностных лиц штраф больше — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 250 до 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке отмечается, что рассмотрение таких дел относится к исключительной компетенции судей, а протоколы будут составлять полицейские.