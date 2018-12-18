ГД приняла закон о наказании за вовлечение детей в несогласованные акции
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Государственная дума приняла закон об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Государственная дума приняла закон об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.
Инициативу внесли на рассмотрение нижней палаты в мае, авторами стали депутаты от «Единой России».
Они предложили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За вовлечение детей в несанкционированные акции предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток.
Для должностных лиц штраф больше — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 250 до 500 тысяч рублей.
В пояснительной записке отмечается, что рассмотрение таких дел относится к исключительной компетенции судей, а протоколы будут составлять полицейские.
Нововведение призвано защитить жизнь и здоровье детей, подчеркивается в документе.