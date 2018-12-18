Госдума приняла закон о прекращении ряда уголовных дел после возмещения ущерба

Речь идет о нетяжких преступлениях, таких как мошенничество, преднамеренное неисполнение договоров в сфере бизнеса, а также нарушение патентных прав, плагиат, злоупотребление доверием либо отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.

Также закон касается присвоения денег или растраты, невыплаты зарплат, пенсий или пособий, но только в том случае, если это происходит впервые и если виновник вернул все средства в полном объеме, добавив к ним компенсацию, уточняет телеканал «Звезда».