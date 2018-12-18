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14:25 (мск), источник: Известия

Госдума приняла закон о прекращении ряда уголовных дел после возмещения ущерба

Закон о прекращении ряда уголовных дел после возмещения ущерба приняли во вторник, 18 декабря, в Госдуме.

Источник: Известия

Речь идет о нетяжких преступлениях, таких как мошенничество, преднамеренное неисполнение договоров в сфере бизнеса, а также нарушение патентных прав, плагиат, злоупотребление доверием либо отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.

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Также закон касается присвоения денег или растраты, невыплаты зарплат, пенсий или пособий, но только в том случае, если это происходит впервые и если виновник вернул все средства в полном объеме, добавив к ним компенсацию, уточняет телеканал «Звезда».

Целью нововведений являются защита предпринимателей от необоснованного преследования и улучшение делового климата.

Ранее, 24 ноября, президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, в котором предлагается расширить список преступлений, по которым прекращается уголовное преследование при условии возмещения ущерба.

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