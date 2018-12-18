Путин назвал договор о РСМД односторонним разоружением СССР

Источник: РИА "Новости"

Выступая на коллегии Минобороны России, Путин решил остановиться на теме возможного выхода США из ДРСМД, заметив, что это актуальный вопрос, «привлекающий внимание общественности и в нашей стране, и в мире».

Президент РФ напомнил, что договор был подписан в 1987 году и предусматривал ликвидацию ракет средней и меньшей дальности — от 500 до 5 тыс. км.

Ликвидировались ракеты наземного базирования. А у Советского Союза не было других. У США были — и морского, и воздушного базирования. А у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение — одному богу известно. Владимир Путин президент РФ

При этом он подчеркнул, что в случае выхода США из ДРСМД Россия сможет модернизировать системы воздушного и морского базирования, поставив их на наземные комплексы.

«Посмотрим, как это будет происходить. По большому счету у нас и так все есть, но если произойдет то, чем нас пытаются пугать, ну что ж, нам придется ответить соответствующим образом», — сказал Путин.

Он добавил: «Как вы понимаете, если у нас воздушного и морского базирования такие системы есть, наверное, большого труда не составит провести соответствующие НИОКРы и поставить их на землю, если потребуется».

Путин отметил, что оружие средней дальности «Кинжал», появившееся в России, не нарушает ДРСМД.

Уникальное, которого в мире нет — 2 тыс. км «Кинжал» это гиперзвуковое оружие больше 10 махов, вот такого пока ни у кого нет. Да, оно у нас появилось, но это не нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Где же здесь нарушение? Это система, расположенная на самолете, а не на территории. Владимир Путин​​​​​​​ президент РФ

При этом США, поставив «Иджис» в Румынии, а сейчас и в Польше, прямо нарушают ДРСМД.