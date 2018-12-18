Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дом-дворец и иномарки: Гусман об имуществе Маслякова
«Самый нестандартный автобус всех времён» подарят Сирии
Стас Пьеха откровенно рассказал о сыне
Перерезано горло: во Львове убит экс-глава «Правого сектора»
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
В Японии раскупают календари с изображением Путина Календари с изображением Владимира Путина бьют рекорды продаж в Японии
Россия разрывает «петлю анаконды»: Америка недовольна
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Во Львове зверски убит экс-глава «Правого сектора»
Масштабный бой под Донецком: Безсонов о потерях
Пышногрудая модель показала обнажённое фото в бане - СМИ
Модель прославилась из-за своего необычного тела
Больше не прикован к постели: стало известно о состоянии Шумахера
Новое решение суда по Кокорину и Мамаеву
Видео: Лиса в страхе убегает, почувствовав то, что не могут люди
Пьеха обвинил знаменитую бабушку в зависимости
Врачи назвали алкогольный напиток, наиболее легкий для печени
«Важный шаг»: Порошенко о решении в ООН по Крыму
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
18Погромы в Париже
15:48 (мск), источник: Интерфакс

Путин назвал договор о РСМД односторонним разоружением СССР

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU — Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) для СССР стал фактически односторонним разоружением, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что ему не понятны причины подписания документа.

Источник: РИА "Новости"

Выступая на коллегии Минобороны России, Путин решил остановиться на теме возможного выхода США из ДРСМД, заметив, что это актуальный вопрос, «привлекающий внимание общественности и в нашей стране, и в мире».

Президент РФ напомнил, что договор был подписан в 1987 году и предусматривал ликвидацию ракет средней и меньшей дальности — от 500 до 5 тыс. км.

Ликвидировались ракеты наземного базирования. А у Советского Союза не было других. У США были — и морского, и воздушного базирования. А у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение — одному богу известно.
Владимир Путин
президент РФ

При этом он подчеркнул, что в случае выхода США из ДРСМД Россия сможет модернизировать системы воздушного и морского базирования, поставив их на наземные комплексы.

Новость
Ракетный арсенал Китая. Чего опасаются США?

«Посмотрим, как это будет происходить. По большому счету у нас и так все есть, но если произойдет то, чем нас пытаются пугать, ну что ж, нам придется ответить соответствующим образом», — сказал Путин.

Он добавил: «Как вы понимаете, если у нас воздушного и морского базирования такие системы есть, наверное, большого труда не составит провести соответствующие НИОКРы и поставить их на землю, если потребуется».

Путин отметил, что оружие средней дальности «Кинжал», появившееся в России, не нарушает ДРСМД.

Уникальное, которого в мире нет — 2 тыс. км «Кинжал» это гиперзвуковое оружие больше 10 махов, вот такого пока ни у кого нет. Да, оно у нас появилось, но это не нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Где же здесь нарушение? Это система, расположенная на самолете, а не на территории.
Владимир Путин​​​​​​​
президент РФ

При этом США, поставив «Иджис» в Румынии, а сейчас и в Польше, прямо нарушают ДРСМД.

«А ударные беспилотники, которые соответствуют всем характеристикам ракет средней и меньшей дальности, используются вовсю — и ничего. То есть впрямую нарушают. А нам предъявляют какие-то гипотетические, ничем не обоснованные претензии», — сказал Путин.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Путин: Россия легко возродит наземные ракеты, если Штаты выйдут из ДРСМД
Во время загрузки произошла ошибка.
15:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Течь в Марианской впадине оказалась вчетверо больше ожидавшегося
Где находятся самые опасные моря на Земле
Ученые засекли место падения огненного шара в Гренландии
«Смеялись на суде от стресса»: что пережили Кокорин и Мамаев
Бедным россиянам помогут отказаться от аналогового телевидения
Барабанщик так увлекся игрой, что чуть не убил одногруппницу
Спорт
Стал известен и. о. тренера МЮ после отставки Моуринью Каррик будет руководить командой до назначения нового временного тренера, которое должно состояться в течение 48 часов
Hi-Tech
В США раскрыли провал российской «Сатаны» Новые ракеты появятся на вооружении не ранее 2021 года.
Авто
Водитель больше часа ждал, пока «уедет» макет полицейской машины Дальнобойщик из Турции пытался избежать встречи с полицейскими, так как у него был просрочен техосмотр
Кино
Ани Лорак показала, как в 15 лет выступала на «Утренней звезде» Исполнительница поздравила с юбилеем ведущего популярного в 90-х годах шоу талантов Юрия Николаева
Недвижимость
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Старейшую тюрьму Москвы «Бутырку» закроют
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Дети
Бывший возлюбленный Собчак с размахом отметил день рождения дочки Евгений Папунаишвили совместил два торжества: свой и своей наследницы (фото)
Леди
Куртка с мехом как у Валерии и другие образы звезд за 3000 рублей Научим тебя одеваться, как звезда и при этом не тратить слишком много денег
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь