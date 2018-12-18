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17:46 (мск), источник: Ведомости

Работающий в России немецкий бизнес высказался за отмену санкций

Большинство немецких компаний, ведущих бизнес в России, выступают за поэтапную отмену антироссиийских санкций Евросоюза, свидетельствуют данные опроса Российско-Германской внешнеторговой палаты и Восточного комитета немецкой экономики.

Источник: Reuters

«52% опрошенных компаний высказываются за поэтапную отмену экономических санкций ЕС против России, а еще 43% — за их незамедлительную отмену. Эти цифры остаются относительно неизменными за последние несколько лет», — приводит «Интерфакс» представленные в Москве результаты опроса.

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Согласно исследованию, готовность немецких компаний к инвестициям в Россию по-прежнему сохраняется. Размер корпоративных инвестиций, запланированных на ближайшие 12 месяцев, составляет более 628 млн евро, что значительно превышает прошлогодний уровень.

Более половины респондентов отметили прямое или косвенное воздействие санкций США, треть опрошенных его не ощущает. «На фоне санкций США пока лишь небольшая группа компаний рассматривает снижение своей деловой активности в России. Каждая третья компания намерена и дальше развивать бизнес в стране. Однако большинство компаний ждет, как будет развиваться ситуация. Процесс политической разрядки мог быть всем полезным. Здесь мы хотели бы пожелать помощи со стороны России», — сказал исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, комментируя данные опроса.

В опросе приняли участие 168 германский компаний, в которых в России трудятся почти 142 000 человек. Суммарный оборот опрошенных компаний составляет около 23 млрд евро.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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