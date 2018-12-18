Работающий в России немецкий бизнес высказался за отмену санкций

«52% опрошенных компаний высказываются за поэтапную отмену экономических санкций ЕС против России, а еще 43% — за их незамедлительную отмену. Эти цифры остаются относительно неизменными за последние несколько лет», — приводит «Интерфакс» представленные в Москве результаты опроса.

Более половины респондентов отметили прямое или косвенное воздействие санкций США, треть опрошенных его не ощущает. «На фоне санкций США пока лишь небольшая группа компаний рассматривает снижение своей деловой активности в России. Каждая третья компания намерена и дальше развивать бизнес в стране. Однако большинство компаний ждет, как будет развиваться ситуация. Процесс политической разрядки мог быть всем полезным. Здесь мы хотели бы пожелать помощи со стороны России», — сказал исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, комментируя данные опроса.