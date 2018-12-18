Работающий в России немецкий бизнес высказался за отмену санкций
Большинство немецких компаний, ведущих бизнес в России, выступают за поэтапную отмену антироссиийских санкций Евросоюза, свидетельствуют данные опроса
Большинство немецких компаний, ведущих бизнес в России, выступают за поэтапную отмену антироссиийских санкций Евросоюза, свидетельствуют данные опроса
«52% опрошенных компаний высказываются за поэтапную отмену экономических санкций ЕС против России, а еще 43% — за их незамедлительную отмену. Эти цифры остаются относительно неизменными за последние несколько лет», — приводит «Интерфакс» представленные в Москве результаты опроса.
Согласно исследованию, готовность немецких компаний к инвестициям в Россию
Более половины респондентов отметили прямое или косвенное воздействие санкций США, треть опрошенных его не ощущает. «На фоне санкций США пока лишь небольшая группа компаний рассматривает снижение своей деловой активности в России. Каждая третья компания намерена и дальше развивать бизнес в стране. Однако большинство компаний ждет, как будет развиваться ситуация. Процесс политической разрядки мог быть всем полезным. Здесь мы хотели бы пожелать помощи со стороны России», — сказал исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, комментируя данные опроса.
В опросе приняли участие 168 германский компаний, в которых в России трудятся почти 142 000 человек. Суммарный оборот опрошенных компаний составляет около 23 млрд евро.