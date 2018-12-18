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16:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин разрешил блокировать опасные для детей сайты

Президент России Владимир Путин подписал закон о незамедлительной блокировке сайтов с информацией, побуждающей детей к совершению опасных для жизни противоправных действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: AP 2018

В единый реестр запрещенных сайтов будут вноситься ресурсы, распространяющие информацию, направленную на «склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья либо для жизни и здоровья иных лиц».

Поправки были внесены в два закона — «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В настоящее время закон запрещает распространять детскую порнографию, информацию о способах совершения самоубийства и употребления наркотических и психотропных средств.

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