Путин разрешил блокировать опасные для детей сайты

Источник: AP 2018

В единый реестр запрещенных сайтов будут вноситься ресурсы, распространяющие информацию, направленную на «склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья либо для жизни и здоровья иных лиц».

Поправки были внесены в два закона — «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».