Госдума решила не возвращать запрет на рекламу пива

Запрет на рекламу пива после окончания Чемпионата мира по футболу должен был снова начать действовать с 31 декабря 2018 года.

Законопроект был внесен в Госдуму 12 декабря и в течение недели внесен на первое чтение. Он предлагает сохранить возможность распространения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, после 1 января 2019 года, в случаях, предусмотренных законом «О рекламе»: в телепрограммах и в радиопрограммах с 23 до 7 часов местного времени, в периодических печатных изданиях, в телепрограммах во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, говорится в сопроводительных документах.