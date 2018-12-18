Усмирявшие «желтых жилетов» французские полицейские пригрозили бунтом

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До таких мер полицейских довели несколько недель беспрерывной работы по подавлению протестов «желтых жилетов», которые часто перерастали в столкновения. Представители профсоюзов сообщили, что во вторник, 18 декабря, будут работать в ослабленном режиме, а с 19 декабря начнут свой собственный протест «синих жилетов» — по цвету защитного обмундирования.

Профсоюзы призвали сотрудников полиции в рамках протеста отвечать только на экстренные вызовы, чтобы повлиять на решение правительства по бюджету: расходы на правоохранительные органы планируется сократить на 62 миллиона евро. На 20 декабря запланировано заседание Национального собрания Франции, где будет обсуждаться бюджет на 2019 год. Как сообщает The Local, в том случае, если забастовка не приведет к «значительным усилиям» по решению проблем полиции, она станет лишь «первым актом» полицейского протеста в стране.

Изначальные требования полицейских включали в себя встречу глав профсоюзов с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, но в итоге с ними встретится министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Встреча запланирована на вечер 18 декабря.

Ранее сообщалось, что в центре Парижа протестующие прорвали полицейский кордон, переворачивали мусорные контейнеры, распевали «Марсельезу» и требовали отставки президента Эммануэля Макрона. Полиция в ответ пустила слезоточивый газ и обстреляла участников акции резиновыми пулями.