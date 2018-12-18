Украинских госслужащих начали проверять на наличие родственников в РФ и Донбассе

«СБУ на постоянной основе проводит проверку госслужащих относительно их связей с оккупированным Крымом, ЛНР, ДНР, Россией», — сказала она.

При этом Гитлянская отметила, что, «если будут установлены факты связей госслужащих с вражескими спецслужбами, наличие родственников, которые сотрудничают с Россией, ЛНР или ДНР», то решения будут приниматься в рамках действующего законодательства.

Гитлянская также заявила, что конкретные решения относительно первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, жена и дочь которого имеют российское гражданство, будут приняты по завершению расследования. «Сейчас проводятся следственные действия. Пока что делать какие-то выводы рано. Мы завершим расследование и проинформируем вас об этом более детально», — сказала спикер СБУ, отвечая на вопрос о том, будут ли приостановлены полномочия первого замглавы Службы внешней разведки Семочко и есть ли основания для его увольнения.

Ранее контрразведка СБУ подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.

Следствие обратилось в суд с просьбой предоставить доступ к телефону Семочко и его семьи за почти пять лет. Суд ходатайство удовлетворил, позволив правоохранителям исследовать, в частности, откуда звонили Семочко, его жена и дочь.