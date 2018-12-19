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05:07 (мск), источник: Интерфакс

МВФ принял программу помощи для Украины на 14 месяцев на 3,9 млрд долларов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU — Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) на сумму $3,9 млрд и первый кредитный транш на $1,4 млрд, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Источник: Reuters

«Еще одна хорошая новость — как и договаривались с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, Совет директоров МВФ принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму $3,9 млрд. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на $1,4 млрд, который состоится в ближайшее время», — написал Порошенко на своей странице в фейсбуке во вторник вечером.

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Президент Украины отметил, что данное решение МВФ является «еще одним важным сигналом о признании нашего безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации и доказательством успеха в реформаторских усилиях».

«Такие решения ведущих мировых финансовых институтов обеспечивают постоянство нашего уверенного движения и укрепляют устойчивость Украины на фоне сложных внутренних и внешних вызовов. Уверенно шагаем дальше», — добавил Порошенко.

В Киеве рассчитывали на принятие советом директоров МВФ решения об открытии новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Предполагается, что программа stand-by объемом около $3,9 млрд поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.

По оценкам Национального банка Украины, сумма первого транша по программе stand-by составит $1,4−1,9 млрд, средства поступят до 25 декабря.

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