Франция раздаст полмиллиарда евро беднякам под Рождество

Ежегодные выплаты для малообеспеченных французов будут распределены на этой неделе. Деньги получат более 2,3 миллиона людей. Цель — дать беднякам возможность накрыть праздничный стол и купить подарки детям. В первую очередь его разошлют безработным.

Объем получаемых денег зависит от семейного статуса получателя. Одинокие бездетные люди получат чуть более 150 евро, бездетные пары — 228 евро. Родителям-одиночкам французское государство отправит 228, 274, 335 или 396 евро в зависимости от того, один, два, три или четыре ребенка у них в семье. Пары с одним ребенком получат 274 евро, с четырьмя детьми — 442 евро. Для этого никому из них не придется заполнять никаких бумаг — переводы будут сделаны автоматически.

Традицию так поддерживать перед Рождеством граждан с низким доходом ввел французский премьер-министр, социалист Лионель Жоспен в 1988 году. В 2017 году эту разовую выплату получили 2,5 миллиона человек, суммарный объем выделенных на нее средств был таким же.