Франция раздаст полмиллиарда евро беднякам под Рождество
Франция по традиции выплатит около 500 миллионов евро рождественского бонуса наиболее нуждающимся гражданам. Об этом сообщает The Local.
Франция по традиции выплатит около 500 миллионов евро рождественского бонуса наиболее нуждающимся гражданам. Об этом сообщает The Local.
Ежегодные выплаты для малообеспеченных французов будут распределены на этой неделе. Деньги получат более 2,3 миллиона людей. Цель — дать беднякам возможность накрыть праздничный стол и купить подарки детям. В первую очередь его разошлют безработным.
Объем получаемых денег зависит от семейного статуса получателя. Одинокие бездетные люди получат чуть более 150 евро, бездетные пары — 228 евро.
Традицию так поддерживать перед Рождеством граждан с низким доходом ввел французский
По данным за прошлый год, в стране насчитывается 8,8 миллиона человек, живущих за чертой бедности. Месячный доход граждан такой категории во Франции не превышает 1026 евро.