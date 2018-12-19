Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Не знаю, на что теперь жить»: омская вице-губернатор об отставке
Радары обнаружили огромный объект в небе
4 мысленных приема, которые помогут удержаться от переедания
Горбачев возразил Путину, ответив на сказаное о договоре с США
Бассейн на крыше развязал соседскую войну в московской высотке
Мастер маскировкиКраб «накрылся» медузой, чтобы спрятаться от врагов (видео)
Россия разрывает «петлю анаконды»: Америка недовольна
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Во Львове зверски убит экс-глава «Правого сектора»
Масштабный бой под Донецком: Безсонов о потерях
Мутко может покинуть пост главы Российского футбольного союза
Стал известен соперник непобежденного в UFC россиянина
Сандра Буллок вышла в свет в роскошном красном платье
Альбина Джанабаева надела прозрачное кружевное платье
В Чёрном море обнаружен британский разведчик с пулемётами - СМИ
Лариса Гузеева вышла обнаженная на мороз - фото
Врачи назвали алкогольный напиток, наиболее легкий для печени
«Важный шаг»: Порошенко о решении в ООН по Крыму
Фоторепортажи
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
04:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Франция раздаст полмиллиарда евро беднякам под Рождество

Франция по традиции выплатит около 500 миллионов евро рождественского бонуса наиболее нуждающимся гражданам. Об этом сообщает The Local.

Ежегодные выплаты для малообеспеченных французов будут распределены на этой неделе. Деньги получат более 2,3 миллиона людей. Цель — дать беднякам возможность накрыть праздничный стол и купить подарки детям. В первую очередь его разошлют безработным.

Читайте также
Усмирявшие «желтых жилетов» французские полицейские пригрозили бунтом

Объем получаемых денег зависит от семейного статуса получателя. Одинокие бездетные люди получат чуть более 150 евро, бездетные пары — 228 евро. Родителям-одиночкам французское государство отправит 228, 274, 335 или 396 евро в зависимости от того, один, два, три или четыре ребенка у них в семье. Пары с одним ребенком получат 274 евро, с четырьмя детьми — 442 евро. Для этого никому из них не придется заполнять никаких бумаг — переводы будут сделаны автоматически.

Традицию так поддерживать перед Рождеством граждан с низким доходом ввел французский премьер-министр, социалист Лионель Жоспен в 1988 году. В 2017 году эту разовую выплату получили 2,5 миллиона человек, суммарный объем выделенных на нее средств был таким же.

По данным за прошлый год, в стране насчитывается 8,8 миллиона человек, живущих за чертой бедности. Месячный доход граждан такой категории во Франции не превышает 1026 евро.

 Путин станет главой нового государства? Реакция Кремля
Сколько россияне тратят на еду
МИД: Решение США о выходе из ДРСМД — окончательное
Путин одобрил запрет показывать россиянам курсы валют
Течь в Марианской впадине оказалась вчетверо больше ожидавшегося
Горбачев ответил Путину на слова об одностороннем ДРСМД
«Смеялись на суде от стресса»: что пережили Кокорин и Мамаев
Бедным россиянам помогут отказаться от аналогового телевидения
Выбор РИА Новости: главные события года в российской культуре
Спорт
Мутко может покинуть пост главы Российского футбольного союза Заседание исполкома РФС состоится в среду в Доме футбола в Москве, начало - 11:00 мск
Hi-Tech
В США раскрыли провал российской «Сатаны» Новые ракеты появятся на вооружении не ранее 2021 года.
Авто
Водитель больше часа ждал, пока «уедет» макет полицейской машины Дальнобойщик из Турции пытался избежать встречи с полицейскими, так как у него был просрочен техосмотр
Кино
Ани Лорак показала, как в 15 лет выступала на «Утренней звезде» Исполнительница поздравила с юбилеем ведущего популярного в 90-х годах шоу талантов Юрия Николаева
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Популярные темы на «Детях»
Двое детей в 21 622
5 лет, засыпаем с мамой 269
«К барьеру!» О дуэлях и дуэлянтах 251
предпочтения, которые закладываются внутриутробно) 148
Леди
Куртка с мехом как у Валерии и другие образы звезд за 3000 рублей Научим тебя одеваться, как звезда и при этом не тратить слишком много денег
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь