Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Не знаю, на что теперь жить»: омская вице-губернатор об отставке
Водитель больше часа ждал, пока «уедет» макет полицейской машины
Женщина 30 лет прожила с золотыми иглами в позвоночнике
Фильм, собравший в России за одни выходные 310 млн руб.
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Мастер маскировкиКраб «накрылся» медузой, чтобы спрятаться от врагов (видео)
«Не знаю, на что теперь жить»: омская вице-губернатор об отставке
Причина смерти юмориста Асомова уже известна
На борту самолета обнаружили забытое сердце
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Год футбола: мундиаль, бардак в «Спартаке» и скандал в СИЗО
Дуэль Загитовой и Медведевой. Зачем смотреть чемпионат России
Умер актер Олег Мартьянов
Чиновники назвали невыполнимым требование Путина
Умерший в детсаду Дед Мороз оказался известным артистом - СМИ
Школьник получил 9,6 лет колонии за бойню в школе
Глава Сбербанка потратил 100 млн руб. за день
"Ему не жить": судье Кокорина пригрозили убийством
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
11:19 (мск), источник: ТАСС

США одобрили поставки Турции комплексов Patriot на сумму в $3,5 млрд

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Администрация США приняла решение продать Турции зенитные ракетные системы Patriot на общую сумму $3,5 млрд.

Источник: AP 2018

Об этом сообщило во вторник Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Разрешение получено на продажу 80 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E и 60 ракет PAC-3, а также сопутствующего оборудования. Согласно изложенным данным, Турция запрашивала также покупку четырех радиолокационных станций управления огнем AN/MPQ-65, 10 антенн AMG, 20 автономных пусковых установок M903, четырех станции управления перехватом.

Новость
CNBC: С-400 оказались дешевле и мощнее американских аналогов

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США». Оно также «повысит безопасность ключевого союзника по НАТО, который находится на передовой борьбы с терроризмом».

Разрешение на выполнение нынешней договоренности, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

В конце ноября официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что страна готова приобрести американские системы Patriot в случае поступления хорошего предложения от Вашингтона. Калын также сказал, что Турция «покупает эти системы для самообороны и не собирается на кого-либо нападать».

Инфографика
Характеристики С-400 «Триумф»

Поставки в Турцию российских С-400

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России ЗРС С-400. Вашингтон, в частности, предупредил Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРС С-400 составляет $2,5 млрд.

Турция — первое государство — член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

 Американцы завистливо приценивались. У них такого пока нет и не предвидится
Путин назвал эту службу "мини-ФСБ"
СМИ нашли письмо Трампа о намерении построить Trump Tower в РФ
Они мечтали обогнуть Землю. Один сошел с ума, другой утонул
Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений
Течь в Марианской впадине оказалась вчетверо больше ожидавшегося
Число сожалеющих о распаде СССР россиян достигло максимума
Источник: Аршавин провел ночь в стрип-клубе
Илон Маск открыл первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом
Спорт
Год футбола: мундиаль, бардак в «Спартаке» и скандал в СИЗО Вспоминаем главные футбольные события 2018 года
Hi-Tech
В США раскрыли провал российской «Сатаны» Новые ракеты появятся на вооружении не ранее 2021 года.
Авто
В России поймали банду суперугонщиков (схема была очень хитрой) В течение года более 30 человек похищали из автосалонов и у лизинговых компаний Подмосковья автомобили премиум-класса
Кино
Олеся Судзиловская восхитила спортивной подготовкой на съемках За свое умение боксировать актриса поблагодарила режиссера Наталью Меркулову
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Дети
Саша Савельева впервые прокомментировала беременность Недавно в сети появилось фото, на котором у 34-летней певицы виден округлившийся живот
Леди
Как выглядят звезды «Дома-2» без макияжа В своих социальных сетях звезды «Дома-2» показывают идеальную жизнь: счастливая семья, поездки за границу, дорогие наряды и машины.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь