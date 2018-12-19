США одобрили поставки Турции комплексов Patriot на сумму в $3,5 млрд

Источник: AP 2018

Об этом сообщило во вторник Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Разрешение получено на продажу 80 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E и 60 ракет PAC-3, а также сопутствующего оборудования. Согласно изложенным данным, Турция запрашивала также покупку четырех радиолокационных станций управления огнем AN/MPQ-65, 10 антенн AMG, 20 автономных пусковых установок M903, четырех станции управления перехватом.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США». Оно также «повысит безопасность ключевого союзника по НАТО, который находится на передовой борьбы с терроризмом».

Разрешение на выполнение нынешней договоренности, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

В конце ноября официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что страна готова приобрести американские системы Patriot в случае поступления хорошего предложения от Вашингтона. Калын также сказал, что Турция «покупает эти системы для самообороны и не собирается на кого-либо нападать».

Поставки в Турцию российских С-400

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России ЗРС С-400. Вашингтон, в частности, предупредил Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРС С-400 составляет $2,5 млрд.