CNN нашел подписанное Трампом письмо о намерении построить Trump Tower в Москве

Источник: Reuters

По данным журналиста канала Криса Куомо, получившего в распоряжение копию документа (.pdf), письмо датировано 28 октября 2015 года, и на нем действительно стоит подпись Трампа.

При этом в воскресенье адвокат Трампа Руди Джулиани заявлял в эфире телеканала CNN, что документ подписан не был. «Это был проект в сфере недвижимости. Было письмо о намерении идти вперед, но никто его не подписал», — сказал Джулиани.

Новость От желтого такси до допроса у спецпрокурора

Документ также подписан главой российской фирмы I.C. Expert Investment (ГК «Эксперт»), которая должна была отвечать за девелопмент, Андреем Розовым. Отмечается, что письмо о намерениях не является юридически обязывающим документом.

Американский лидер, говоря о проекте в Москве, ранее заявлял, что «не было никакой сделки, была возможность (рассмотреть этот проект — ИФ), но я решил не делать этого». Однако он отмечал, что даже если бы сделал выбор в пользу этого проекта, то в этом «не было бы ничего плохого». «Я не пытался ничего скрыть», — подчеркивал Трамп.

Ранее экс-адвокат Трампа признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по «российскому делу». По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Trump Tower в Москве.

В частности, по словам адвоката, он солгал на слушаниях, когда сказал, что обсуждение этого проекта завершилось в январе 2016 года. В четверг в суде Коэн признал, что продолжал обсуждение возможности реализации этого проекта до июня 2016 года. Он также указал, что обсуждал это как минимум три раза с самим Трампом и членами его семьи.