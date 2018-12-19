Госдума приняла закон о частичной декриминализации 282 статьи УК

Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму пакет проектов, частично декриминализирующий 282 статью Уголовного кодекса РФ об экстремизме. Изменения, направленные на гуманизацию уголовного законодательства, предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно документам, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».
Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. В действующей редакции статьи уголовное дело может возбуждаться и в отношении человека, ни разу не наказывавшегося за возбуждение вражды в административном порядке.
При этом, как говорится в пояснительной записке к одному из внесенных Путиным законопроектов, анализ правоприменительной практики показывает, что «не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности (по статье 282) является обоснованным».
Поправками ко второму чтению проекта было предложено установить годичный срок давности привлечения к административной ответственности за рассматриваемые правонарушения, в отличие от установленного ранее срока в три месяца.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал значимость президентских проектов. Он отметил, что инициатива президента — это «решение, которое, с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в интернете, с другой — сохранит ответственность за проявления экстремизма в сети».
По статистике Генпрокуратуры РФ, «львиную долю» уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете. Так, в 2017 году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.
Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018 года заведены сотни уголовных дел по данному составу.