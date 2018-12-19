Песков не увидел связи поставки Patriot Турции с покупкой российских С-400

Источник: РИА "Новости"

«Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Вы знаете, что проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, он будет продолжен», — сказал Песков.

Российское руководство также не видит оснований ожидать от Турции раскрытия США конфиденциальной информации о С-400, отметил он. Военно-техническое сотрудничество с другими странами всегда сопровождаются юридически обязывающими соглашениями по нераскрытию «определенных категорий информации», — напомнил Песков: «Такие же обязательства есть и с турецкой стороной».