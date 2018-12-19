Песков не увидел связи поставки Patriot Турции с покупкой российских С-400
Кремль не считает связанными вероятную продажу Турции американских систем ПРО Patriot с поставкой в эту страну российских комплексов С-400, заявил сегодня
Кремль не считает связанными вероятную продажу Турции американских систем ПРО Patriot с поставкой в эту страну российских комплексов С-400, заявил сегодня
«Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Вы знаете, что проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, он будет продолжен», — сказал Песков.
Российское руководство также не видит оснований ожидать от Турции раскрытия США конфиденциальной информации о С-400, отметил он.
Сегодня стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции систем противоракетной обороны Patriot на сумму $3,5 млрд. Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов, включая системы управления и радары, c 20 пусковыми установками и 80