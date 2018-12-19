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14:35 (мск), источник: Ведомости

Песков не увидел связи поставки Patriot Турции с покупкой российских С-400

Кремль не считает связанными вероятную продажу Турции американских систем ПРО Patriot с поставкой в эту страну российских комплексов С-400, заявил сегодня пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Вы знаете, что проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, он будет продолжен», — сказал Песков.

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Российское руководство также не видит оснований ожидать от Турции раскрытия США конфиденциальной информации о С-400, отметил он. Военно-техническое сотрудничество с другими странами всегда сопровождаются юридически обязывающими соглашениями по нераскрытию «определенных категорий информации», — напомнил Песков: «Такие же обязательства есть и с турецкой стороной».

Сегодня стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции систем противоракетной обороны Patriot на сумму $3,5 млрд. Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов, включая системы управления и радары, c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками. Информация о сделке появилась в контексте напряженных отношений Вашингтона и Анкары из-за планов Турции закупить российские С-400 на $2,5 млрд. Их поставки должны начаться уже в 2019 году.

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