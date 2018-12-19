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15:37 (мск), источник: Интерфакс

Хакеры несколько лет читали переписку европейских дипломатов о США, России и Китае

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU — Неизвестные хакеры на протяжении нескольких лет имели доступ к дипломатической переписке в ЕС и скачали тысячи писем, сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные Area 1, занимающейся вопросами кибербезопасности.

Компания поделилась с газетой информацией из 1,1 тыс. писем дипломатов ЕС.

По данным газеты, хакеры получили доступ к переписке через европейскую коммуникационную сеть COREU. Среди тем переписки были внешняя политика, пошлины и торговля, терроризм, миграция, описание различных встреч.

Среди взломанных данных были еженедельные отчеты из представительств ЕС в России, Косово, Сербии, Албании, Китае, США и на Украине, пишет газета.

В одной из внутренних переписок, по данным газеты, европейские дипломаты называли прошедшую летом в Хельсинки встречу президентов России и США «успешной — как минимум для Путина».

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Еще в одном письме описывается встреча европейских официальных лиц с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой председатель КНР говорит о поведении Трампа в отношении Пекина как о «травле», которой страна не поддастся.

В другом письме рассказывается о мнении украинского политика, который считает, что Крым стал «горячей зоной», в которой уже, может быть, разместили ядерные боеголовки". Газета при этом отмечает, что американская сторона не обнаружила признаков размещения ядерных боеголовок в Крыму.

Также в переписке встречаются запросы на авторизацию финансирования экспорта в Иран и документы, в которых описываются подробности деятельности ЕС в 2018 году для поддержки экономических механизмов с Ираном.

Кроме того, среди документов есть вопрос о том, следует ли позволять главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину посетить Австрию для участия в международной встрече по «мирному использованию космоса», несмотря на введенные против него санкции ЕС.

Целью кибератаки, затронувшей европейскую переписку, не была публикация украденных материалов, сообщает источник газеты. Напротив, это был «чисто шпионский вопрос», пишет издание.

Техника, которую хакеры применяли для получения доступа к письмам на протяжении трех лет, похожа на ту, которую использует элитное подразделение Народно-освободительной армии Китая, отмечает газета. Письма копировали из защищенной сети ЕС на некий интернет-сайт с открытым доступом.

Целями хакеров, по данным издания, стали более 100 организаций, многие из которых не знали о взломе до тех пор, пока не получили сообщение от Area 1. В частности, хакеры проникали в сети ООН, министерств иностранных дел и финансов по всему миру, отмечает газета.

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