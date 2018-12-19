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14:10 (мск), источник: Интерфакс

Госдума приняла закон об отмене национального роуминга

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU — Госдума в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории РФ.

Источник: Reuters

Закон устанавливает, что на территории РФ оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах субъекта РФ, указанного в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами этой территории.

Уточняется, что оплате подлежит телефонное соединение, установленное с вызываемым абонентом, находящимся за пределами территории РФ.

Закон был внесен еще в 2017 году рядом депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

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Расплата за входящие

Его авторы отмечают, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки. «Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности», — комментировал ранее законопроект Миронов.

По его словам, отказ от внутреннего роуминга — это мировая тенденция, многие страны, в том числе США, отменили его давно. С 15 июня этого года роуминг для абонентов стран ЕС прекратил действовать на территории всего Евросоюза, отметил российский парламентарий.

«Мы считаем, что вслед за “мобильным рабством” (существовавший ранее запрет менять оператора связи с сохранением своего номера) плату за роуминг следует отменить и в нашей стране. Ликвидация для абонентов “границ” между российскими регионами — давно назревшая мера, которая повысит доступность мобильной связи и сделает более прозрачными тарифы операторов», — считает Миронов.

Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года.

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