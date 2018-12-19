Госдума приняла закон против фиктивных браков

В соответствии с ним разрешение на временное проживание в России без учета квоты будет выдаваться иностранцам только в том же регионе, где проживают их супруги-россияне.

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Как пояснял председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, данный закон позволит противодействовать незаконной миграции.