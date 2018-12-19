Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 кошек с невероятными глазами
Радары обнаружили огромный объект в небе
Саша Савельева впервые прокомментировала беременность
Кравчук: при оккупации Украины России бы не стало через год
Бассейн на крыше развязал соседскую войну в московской высотке
Путин рассказал о событиях в Сирии Владимир Путин отметил растущий уровень подготовки военных
«Не знаю, на что теперь жить»: омская вице-губернатор об отставке
Причина смерти юмориста Асомова уже известна
Мужчина перекусил в придорожном кафе и чуть не умер
Из практики уролога: градусник и другие странные утехи
Год футбола: мундиаль, бардак в «Спартаке» и скандал в СИЗО
Дуэль Загитовой и Медведевой. Зачем смотреть чемпионат России
Умер актер Олег Мартьянов
Чиновники назвали невыполнимым требование Путина
За что изнасиловали дознавательницу из Уфы - версия адвоката
Тимошенко сказала, что делать с бегущими из страны
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Фоторепортажи
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
13:45 (мск), источник: Газета.Ру

Госдума приняла закон против фиктивных браков

Госдума приняла в третьем чтении закон для исключения случаев фиктивных браков с иностранцами для получения разрешения на временное проживание в России. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В соответствии с ним разрешение на временное проживание в России без учета квоты будет выдаваться иностранцам только в том же регионе, где проживают их супруги-россияне.

Читайте также
В России вводится уголовное наказание за фиктивную регистрацию мигрантов

Как пояснял председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, данный закон позволит противодействовать незаконной миграции.

При этом предлагается не распространять ограничения на временно проживающего в России иностранца, получившего статус участника (члена семьи участника) Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, или в связи с переездом иностранца к новому месту жительства супруга (супруги), родителя, ребенка.

Фиктивные браки превратились в прибыльный бизнес
Во время загрузки произошла ошибка.
23 марта 2017© Ньюстюб
 Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на Курилах
Четверть работодателей намерены сократить сотрудников в 2019 году
Мутко покидает пост президента РФС
Они мечтали обогнуть Землю. Один сошел с ума, другой утонул
Антилопы в Африке попали в «зазеркалье»
Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений
Названы причины роста числа безработных в России
Течь в Марианской впадине оказалась вчетверо больше ожидавшегося
Ученые обнаружили новую опасность сахара
Спорт
Год футбола: мундиаль, бардак в «Спартаке» и скандал в СИЗО Вспоминаем главные футбольные события 2018 года
Hi-Tech
В США раскрыли провал российской «Сатаны» Новые ракеты появятся на вооружении не ранее 2021 года.
Авто
В России поймали банду суперугонщиков (схема была очень хитрой) В течение года более 30 человек похищали из автосалонов и у лизинговых компаний Подмосковья автомобили премиум-класса
Кино
65-летняя Елена Коренева раскрыла причины ухода из кино Актриса дала интервью Борису Корчевникову
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Популярные темы на «Детях»
Двое детей в 21 622
5 лет, засыпаем с мамой 269
«К барьеру!» О дуэлях и дуэлянтах 251
предпочтения, которые закладываются внутриутробно) 148
Леди
Как выглядят звезды «Дома-2» без макияжа В своих социальных сетях звезды «Дома-2» показывают идеальную жизнь: счастливая семья, поездки за границу, дорогие наряды и машины.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь