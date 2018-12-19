Депутаты приняли закон об ответственном обращении с животными

Источник: AP 2018

Нижняя палата парламента вернулась к рассмотрению поправок спустя семь лет после первого чтения. Все это время шли споры. А зоозащитники в ожидании закона проводили пикеты, в том числе рядом с Госдумой. Активисты даже объявили голодовку, чтобы добиться принятия этого закона.

Депутаты их не игнорировали, ведь необходимость регулирования в проблемной сфере понимали все. В версии поправок, согласованной ко второму чтению, полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом, назвал главную мысль глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов:

Безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором «пилятся» огромные бюджетные деньги, становится вне закона.

Кроме того, запрещаются бои с участием животных. Также нельзя будет избавиться от экс-питомца без передачи его новому владельцу или помещения в приют. А еще устанавливается запрет на содержание братьев наших меньших в барах, ресторанах. И, конечно же, под табу оказывается пропаганда жестокого обращения с животными.

Законопроектом также вводится однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах и частных домах. Речь идет о безопасности: например, в Пензе сбежавший медведь задрал соседа, и даже не удалось возбудить уголовное дело, отметил депутат. Законодатели также хотят «запретить» густонаселенные питомцами квартиры — лимит на питомцев будет определяться, исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам.

Масштабный законопроект также вводит запрет контактных зоопарков в торговых центрах. Они служат, с одной стороны, распространителями эпидемий, а с другой стороны, это настоящий конвейер смерти, уверен Бурматов.

«Они там живут, как правило, несколько суток, потом погибают и их просто выбрасывают», — сказал глава комитета.

Другие нововведения касаются правил выгула потенциально опасных пород собак. Они должны обязательно выводиться с намордником и ошейником, чтобы предотвратить случаи нападения на людей. Хозяин любой собаки должен обеспечивать уборку территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного. Также он обязан не допускать выгул четвероногого друга в местах, где решением местных властей он запрещен. Регулируется также отлов животных — он должен сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты.

Зампред Госдумы Ольга Тимофеева рассказала, что по следам принятия закона отдельными подзаконными актами будут прописаны требования к приютам, правила обращения с бездомными животными, будет утвержден перечень потенциально опасных питомцев. Дополнительно будут прописаны требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях.