Медведев: Чиновник не должен «бронзоветь»
В правительстве с пониманием относятся к критике в свой адрес со стороны парламентариев, заверил их
В правительстве с пониманием относятся к критике в свой адрес со стороны парламентариев, заверил их
Поздравить депутатов с окончанием осенней сессии и поблагодарить за совместную плодотворную работу на Охотный Ряд в среду приехал лично
Председатель правительства счел это вполне нормальным, тем более, что в спорах рождается истина. Любую критику со стороны парламентариев в исполнительной власти тоже принимают:
Никто не должен бронзоветь. Каждый руководитель ведомства, когда законодатель указывает ему на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать.
Еще весной в качестве кандидата на пост главы кабинета министров Медведев обещал депутатскому корпусу, что правительство готово работать с каждым народным избранником. «Считаю, что это святая обязанность исполнительной власти, — подчеркнул он в среду. — И считаю, что мы это делаем вполне успешно». Такой диалог важен, поскольку депутаты хорошо знают ситуацию на местах и порой предлагают нестандартные решения стоящих задач. От лица всего правительства его председатель поблагодарил депутатский корпус за конструктивные отношения.
В масштабах истории 25 лет — срок небольшой, считает глава кабмина, но за это время была проделана огромная работа: «Стараниями парламента был создан массив современного законодательства, заложены традиции российского парламентаризма, и у нас появилась, по сути, новая правовая система». Если раньше он получал
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