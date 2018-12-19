Путин одобрил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов

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«Одобрить показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по достижению целей, установленных указом президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, подготовленные рабочей группой Государственного совета Российской Федерации», — говорится в перечне поручений.

Администрации президента РФ предстоит внести соответствующие изменения в указ президента «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

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Администрации главы государства предстоит разработать и представить проект распоряжения президента о формировании рабочих групп Госсовета РФ по ключевым отраслям экономики, определив порядок их работы, а также их руководителей из числа высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

Кабмину РФ поручено представить предложения по методикам расчета показателей эффективности глав регионов и по развитию системы мотивации губернаторов, а также кураторов и руководителей национальных проектов (программ) с учетом достигнутых результатов деятельности.