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19:56 (мск), источник: ТАСС

Путин разрешил предоставлять политическое убежище обвиняемым из других стран

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отменил основания для отказа в предоставлении политического убежища, которые прежде были изложены в Положении о порядке предоставления РФ политического убежища. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

В частности, запрет на предоставление такого убежища распространялся на иностранцев и лиц без гражданства, которые «преследуются за действия (бездействие), признаваемые в Российской Федерации преступлением, или виновны в совершении действий, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций».

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Также запрет касался лиц, признанных виновными или обвиняемых в совершении преступлений в России.

Всего документ содержал восемь оснований для отказа в предоставлении убежища. Одно из них также было связано с прибытием запросившего убежище человека из страны «с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека».

МИД России был обязан составлять перечень таких стран ежегодно, однако указом президента такая обязанность была отменена.

Россия готова предоставить политическое убежище экс-главе ФБР
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