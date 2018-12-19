Путин разрешил предоставлять политическое убежище обвиняемым из других стран

Источник: РИА "Новости"

В частности, запрет на предоставление такого убежища распространялся на иностранцев и лиц без гражданства, которые «преследуются за действия (бездействие), признаваемые в Российской Федерации преступлением, или виновны в совершении действий, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций».

Также запрет касался лиц, признанных виновными или обвиняемых в совершении преступлений в России.

Всего документ содержал восемь оснований для отказа в предоставлении убежища. Одно из них также было связано с прибытием запросившего убежище человека из страны «с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека».