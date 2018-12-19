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17:13 (мск), источник: Интерфакс

Пентагон собрался полностью вывести войска из северо-восточной Сирии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU — Военное командование США готовится вывести свои войска из северо-восточной Сирии, сообщила в среду газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

Источник: AP 2018

По их данным, американские военные представители начали информировать партнеров в северо-восточной Сирии о своих планах немедленно начать вывод американских войск из региона, где они пытаются завершить кампанию против «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Как отмечает издание, этот шаг последовал за телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пригрозил начать нападение на курдских партнеров Соединенных Штатов в Сирии.

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