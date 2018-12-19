Пентагон собрался полностью вывести войска из северо-восточной Сирии
Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU — Военное командование США готовится вывести свои войска из
Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU — Военное командование США готовится вывести свои войска из
По их данным, американские военные представители начали информировать партнеров в
Как отмечает издание, этот шаг последовал за телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пригрозил начать нападение на курдских партнеров Соединенных Штатов в Сирии.