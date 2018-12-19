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18:37 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД ДНР заявил об отказе Киева от нового перемирия

Делегация Украины в подгруппе по безопасности в Минске ушла из зала переговоров, на которых обсуждалось введение новогоднего перемирия в Донбассе, заявили в МИДе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«На заседании представители Киева демонстративно покинули зал переговоров, тем самым подтвердив свою неготовность к согласованию перемирия», — приводит «Интерфакс» заявление министерства. В МИД ДНР добавили, координатор специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан предпринимает все возможные меры для продолжения заседания.

Представитель Киева в подгруппе Ирина Геращенко позднее сообщила, что вопрос введения нового перемирия обсудят во время конференции по Skype 27 декабря. «Об этом договорились сегодня на трехсторонней контактной группе в Минске», — написала госпожа Геращенко в Facebook.

ДНР и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) предложили объявить новое перемирие в Донбассе с 22 декабря. Полпред ЛНР на переговорах Владислав Дейнего говорил, что представители Киева пытались сорвать обсуждение вопроса.

Военные действия в Донбассе идут с 2014 года. 30 марта 2018-го стороны конфликта объявили перемирие в связи с пасхальными праздниками. С 1 июля был введен режим прекращения огня в связи с уборкой урожая. Перемирие с 29 августа было приурочено к началу учебного года.

Эксперты: обострение конфликта в Донбассе
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