МИД ДНР заявил об отказе Киева от нового перемирия

«На заседании представители Киева демонстративно покинули зал переговоров, тем самым подтвердив свою неготовность к согласованию перемирия», — приводит «Интерфакс» заявление министерства. В МИД ДНР добавили, координатор специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан предпринимает все возможные меры для продолжения заседания.
Представитель Киева в подгруппе Ирина Геращенко позднее сообщила, что вопрос введения нового перемирия обсудят во время конференции по Skype 27 декабря. «Об этом договорились сегодня на трехсторонней контактной группе в Минске», — написала госпожа Геращенко в Facebook.
ДНР и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) предложили объявить новое перемирие в Донбассе с 22 декабря. Полпред ЛНР на переговорах Владислав Дейнего говорил, что представители Киева пытались сорвать обсуждение вопроса.
Военные действия в Донбассе идут с 2014 года. 30 марта 2018-го стороны конфликта объявили перемирие в связи с пасхальными праздниками. С 1 июля был введен режим прекращения огня в связи с уборкой урожая. Перемирие с 29 августа было приурочено к началу учебного года.