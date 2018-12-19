МИД ДНР заявил об отказе Киева от нового перемирия

«На заседании представители Киева демонстративно покинули зал переговоров, тем самым подтвердив свою неготовность к согласованию перемирия», — приводит «Интерфакс» заявление министерства. В МИД ДНР добавили, координатор специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан предпринимает все возможные меры для продолжения заседания.

Представитель Киева в подгруппе Ирина Геращенко позднее сообщила, что вопрос введения нового перемирия обсудят во время конференции по Skype 27 декабря. «Об этом договорились сегодня на трехсторонней контактной группе в Минске», — написала госпожа Геращенко в Facebook.

ДНР и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) предложили объявить новое перемирие в Донбассе с 22 декабря. Полпред ЛНР на переговорах Владислав Дейнего говорил, что представители Киева пытались сорвать обсуждение вопроса.