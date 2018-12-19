Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко частично ослепла и оглохла
Выпал снег и пришли морозы: как зарабатывают на автомобилистах
Названо «лекарство» от одиночества
Составлен список самой провокационной одежды года (фото)
Бассейн на крыше развязал соседскую войну в московской высотке
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
«Не знаю, на что теперь жить»: омская вице-губернатор об отставке
Причина смерти юмориста Асомова уже известна
Смотри и худей: 19 фильмов на новогодние праздники
Британка узнала о беременности на восьмом месяце
Девушка помогала насиловать дознавательницу: держала её - СМИ
Пышногрудая модель показала обнажённое фото в бане
Умер актер Олег Мартьянов
Кравчук: при оккупации Украины РФ не станет за год
США сказали, сколько городов может уничтожить одна подлодка РФ
Участковый избил женщину в полиции и надругался
Глава Сбербанка потратил 100 млн руб. за день
"Ему не жить": судье Кокорина пригрозили убийством
Фоторепортажи
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
18:19 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о приказе Трампа вывести войска из Сирии

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал американским военным приказ о полном выводе американских войск из Сирии, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

Источник: U.S. Army

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что вооруженные силы США проводят подготовку к тому, чтобы полностью вывести военных из северо-восточной части Сирии. По данным издания, американские чиновники начали информировать своих партнеров на северо-востоке Сирии о намерении начать немедленный вывод американский войск из региона.

Читайте также
Пентагон собрался полностью вывести войска из северо-восточной Сирии

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в военном ведомстве, такое решение было принято президентом США Дональдом Трампом. По данным телеканала, сейчас в Сирии находятся около 2 тысяч военнослужащих. Как отмечает газета Washington Post, по планам администрации, все они будут выведены из страны, а наземная миссия против террористов ИГ* завершена.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.

*Запрещённая в России террористическая организация.

Справка
Что известно о военной операции США, Великобритании и Франции в СирииПоводом для нанесения удара по арабской республике стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие
 Как с 1 января будет рассчитываться прибавка к пенсии
Поклонская резко высказалась о резолюции ООН по Крыму
Киев анонсировал новый поход кораблей через Керченский пролив
«Для них я русский»: Нурмагомедов рассказал о жизни в США
Другая планета: как выглядит одно из самых необычных мест России
Обманувший ФСО бизнесмен поведал о жизни после общения с Путиным
Путин одобрил перечень показателей эффективности губернаторов
Музыканты The Beatles и Rolling Stones выступили вместе (видео)
Они мечтали обогнуть Землю. Один сошел с ума, другой утонул
Спорт
Загитова пропустила тренировку перед чемпионатом России Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске
Hi-Tech
На фото Земли со спутников нашли необъяснимую «дыру» (фото) Конспирологи не дремлют.
Авто
Белорус похвастался всем крутой «Волгой» (а сосед её угнал) Свою 50-летнюю «Волгу» ГАЗ-24 житель белорусского Гродно долго и кропотливо переделывал под «маслкар»
Кино
65-летняя Елена Коренева раскрыла причины ухода из кино Актриса дала интервью Борису Корчевникову
Недвижимость
Жители многоэтажки в Москве передумали выселять онкобольных детей
В Москве есть квартиры дешевле 20 тысяч в месяц. Где и как их искать?
Бассейн на крыше развязал соседскую войну в московской высотке
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Дети
Беременная Порошина придумала жениха-иностранца и оплатила роддом Журналисты выяснили, что 45-летняя актриса специально скрывает отца своего пятого ребенка
Леди
Как выглядят звезды «Дома-2» без макияжа В своих социальных сетях звезды «Дома-2» показывают идеальную жизнь: счастливая семья, поездки за границу, дорогие наряды и машины.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь