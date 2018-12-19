СМИ сообщили о приказе Трампа вывести войска из Сирии

Источник: U.S. Army

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что вооруженные силы США проводят подготовку к тому, чтобы полностью вывести военных из северо-восточной части Сирии. По данным издания, американские чиновники начали информировать своих партнеров на северо-востоке Сирии о намерении начать немедленный вывод американский войск из региона.

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Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в военном ведомстве, такое решение было принято президентом США Дональдом Трампом. По данным телеканала, сейчас в Сирии находятся около 2 тысяч военнослужащих. Как отмечает газета Washington Post, по планам администрации, все они будут выведены из страны, а наземная миссия против террористов ИГ* завершена.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.

*Запрещённая в России террористическая организация.