СМИ сообщили о приказе Трампа вывести войска из Сирии
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал американским военным приказ о полном выводе американских войск из Сирии, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал американским военным приказ о полном выводе американских войск из Сирии, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что вооруженные силы США проводят подготовку к тому, чтобы полностью вывести военных из
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в военном ведомстве, такое решение было принято президентом США Дональдом Трампом. По данным телеканала, сейчас в Сирии находятся около 2 тысяч военнослужащих. Как отмечает газета Washington Post, по планам администрации, все они будут выведены из страны, а наземная миссия против террористов ИГ* завершена.
США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.
*Запрещённая в России террористическая организация.