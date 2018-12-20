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19:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Итоги военной операции США в Сирии

Президент США Дональд Трамп объявил о победе над «Исламским государством» (запрещено в РФ) в Сирии. По данным источников The Wall Street Journal, американцы готовятся к выводу своих военных из северо-восточной части Сирии и уже уведомили об этом своих партнеров. Краткие итоги операции США в Сирии — в материале «Ъ».

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ВВС США и их союзники начали бомбардировки территории Сирии 22 сентября 2014 года. Координацию авиаударов взяло на себя центральное командование вооруженных сил США. Были выбраны объекты, используемые боевиками «Исламского государства» (ИГ). По данным американских СМИ, в стране находится около 2 тыс. военнослужащих США.

За 13 месяцев были убиты около 3700 террористов, в том числе 3276 боевиков ИГ и 374 члена «Аль-Каиды». С октября 2015 года, после вовлечения в войну с ИГ в Сирии ВКС России, массовые авиарейды коалиции сменились одиночными полетами. Среди целей были объекты нефтяной промышленности, электростанции и военные базы, которые в дальнейшем могли использовать перешедшие в наступление войска Башара Асада.

17 сентября 2016 года авиация коалиции во главе с США нанесла удар с воздуха по позициям в районе города Дейр-эз-Зор, убив 62 военнослужащих правительственной сирийской армии и ранив более 100. Одновременно с этим боевики ИГ начали наступление на позиции правительственных войск, подвергнутых бомбардировке. Хотя представители Пентагона сразу же заявили об ошибке с их стороны, администрация Башара Асада расценила авианалет как «опасную и неприкрытую агрессию».

7 апреля 2017 года военные США нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по базе сирийских ВВС в провинции Хомс в качестве акции возмездия за химическую атаку города Хан Шейхун 4 апреля.

Кульминацией участия США в сирийской кампании стали бои сирийских оппозиционных сил за Ракку (столицу ИГ в Сирии) в 2017 году. Только за февраль 2017 года авиацией США и коалиции было нанесено более 300 авиаударов по окрестностям Ракки. По данным ООН, в результате боев за Ракку город был на 80% разрушен.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли серию ударов по объектам в Сирии после информации об использовании войсками Башара Асада химического оружия в городе Дума. Россия утверждала, что инцидент с химоружием был инсценирован, чтобы спровоцировать нанесение ударов. В результате ударов серьезного ущерба и погибших не было.

За время операции в Сирии скончались несколько американских военнослужащих. Так, в ноябре 2016 года при взрыве бомбы при взрыве бомбы в окрестностях города Айн-Исса от ранений скончался офицер ВВС. В марте 2017 года в Сирии умер сержант ВВС США. Еще одна небоевая потеря произошла в мае того же года — американский военнослужащий погиб в результате ДТП на севере страны. В марте 2018 года при взрыве в районе Манбиджа погибли американский и британские военнослужащие, еще пятеро были ранены.

Кроме того, в ноябре 2014 года вскоре после вылета из Иордании для нанесения ударов по ИГ из-за технической неисправности разбился американский F-16, а в марте 2015 года сирийские военные сбили американский дрон MQ-1 Predator на северо-западе Сирии.

Следите за развитием темы Вывод войск США из Сирии
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