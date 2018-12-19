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20:27 (мск), источник: Известия

США эвакуируют своих дипломатов из Сирии в течение суток

Соединенные Штаты намерены эвакуировать из Сирии всех сотрудников Государственного департамента страны в течение 24 часов. Об этом 19 декабря сообщает агентство Reuters.

Источник: Reuters

Отмечается, что в течение 60−100 дней США также выведут с территории Сирии свои войска, так как переходят к «следующему этапу кампании».

Ранее 19 декабря Белый дом заявил о новой фазе военной кампании в Сирии и выводе войск из страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, пять лет назад ИГ (запрещена в РФ — ред.) была очень мощной и опасной силой на Ближнем Востоке, однако Соединенным Штатам удалось уничтожить их территориальный халифат.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о выполнении военными США своей единственной задачи — победе над террористами ИГ.

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