США эвакуируют своих дипломатов из Сирии в течение суток

Отмечается, что в течение 60−100 дней США также выведут с территории Сирии свои войска, так как переходят к «следующему этапу кампании».

Ранее 19 декабря Белый дом заявил о новой фазе военной кампании в Сирии и выводе войск из страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, пять лет назад ИГ (запрещена в РФ — ред.) была очень мощной и опасной силой на Ближнем Востоке, однако Соединенным Штатам удалось уничтожить их территориальный халифат.