США эвакуируют своих дипломатов из Сирии в течение суток
Соединенные Штаты намерены эвакуировать из Сирии всех сотрудников Государственного департамента страны в течение 24 часов. Об этом 19 декабря сообщает агентство Reuters.
Соединенные Штаты намерены эвакуировать из Сирии всех сотрудников Государственного департамента страны в течение 24 часов. Об этом 19 декабря сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что в течение 60−100 дней США также выведут с территории Сирии свои войска, так как переходят к «следующему этапу кампании».
Ранее 19 декабря Белый дом заявил о новой фазе военной кампании в Сирии и выводе войск из страны. Об этом сообщила
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о выполнении военными США своей единственной задачи — победе над террористами ИГ.