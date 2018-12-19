Минфин США исключит «Русал» и En+ из санкционного списка
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) уведомило Конгресс о планах исключить из санкционного списка En+ и «Русал» Олега Дерипаски.
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) уведомило Конгресс о планах исключить из санкционного списка En+ и «Русал» Олега Дерипаски.
В министерстве добавили, что сам Дерипаска все еще в черном списке, а активы бизнесмена, в которых ему принадлежит более 50%, останутся заморожены.
Олег Дерипаска и подконтрольные ему активы были включены в
В декабре член комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес написал главе американского Минфина Стивену Мнучину письмо с просьбой не снимать санкции с компаний господина Дерипаски. По мнению сенатора, ограничения должны действовать до тех пор, пока «Русал» и En+ остаются подконтрольными российскому бизнесмену.
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