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21:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин США исключит «Русал» и En+ из санкционного списка

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) уведомило Конгресс о планах исключить из санкционного списка En+ и «Русал» Олега Дерипаски.

Источник: Reuters

В министерстве добавили, что сам Дерипаска все еще в черном списке, а активы бизнесмена, в которых ему принадлежит более 50%, останутся заморожены.

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Олег Дерипаска и подконтрольные ему активы были включены в SDN-список 6 апреля. Состоящим в нем физлицам и компаниям закрыт доступ к финансовой системе США. Срок, по истечению которого все операции с «Русалом» и En+ должны быть прерваны, неоднократно переносился.

В декабре член комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес написал главе американского Минфина Стивену Мнучину письмо с просьбой не снимать санкции с компаний господина Дерипаски. По мнению сенатора, ограничения должны действовать до тех пор, пока «Русал» и En+ остаются подконтрольными российскому бизнесмену.

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