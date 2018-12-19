США расширили санкции против России

Источник: РИА Новости

В частности, под ограничения попали 18 россиян, три компании и один интернет-ресурс в рамках закона CAATSA. Кроме того, под санкциями оказались Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе подозревают в отравлении Скрипалей.

Также в «черный список» внесли сотрудницу компании Project Lakhta Елену Хусяйнову.

В то же время Минфин США намерен через 30 дней отменить ограничения в отношении En+, «Русала» и «Евросибэнерго».

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что совладелец «Русала» бизнесмен Олег Дерипаска останется под санкциями, а его активы не разморозят.