США расширили санкции против России
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Минфин США расширил санкции против России.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Минфин США расширил санкции против России.
В частности, под ограничения попали 18 россиян, три компании и один
Также в «черный список» внесли сотрудницу компании Project Lakhta Елену Хусяйнову.
В то же время Минфин США намерен через 30 дней отменить ограничения в отношении En+, «Русала» и «Евросибэнерго».
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что совладелец «Русала» бизнесмен Олег Дерипаска останется под санкциями, а его активы не разморозят.
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