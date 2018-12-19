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21:13 (мск), источник: РИА Новости

США расширили санкции против России

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Минфин США расширил санкции против России.

Источник: РИА Новости

В частности, под ограничения попали 18 россиян, три компании и один интернет-ресурс в рамках закона CAATSA. Кроме того, под санкциями оказались Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе подозревают в отравлении Скрипалей.

Дело Скрипалей
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Также в «черный список» внесли сотрудницу компании Project Lakhta Елену Хусяйнову.
В то же время Минфин США намерен через 30 дней отменить ограничения в отношении En+, «Русала» и «Евросибэнерго».

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что совладелец «Русала» бизнесмен Олег Дерипаска останется под санкциями, а его активы не разморозят.

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