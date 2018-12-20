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00:20 (мск), источник: РИА Новости

Американские сенаторы призвали к операции против России в Черном море

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Более 40 американских сенаторов на фоне угроз Киева совершить новую провокацию представили в среду проект с призывом провести многонациональную операцию в Черном море с целью обеспечения свободы судоходства.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует осуществить новый проход украинских судов через Керченский пролив. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию на конец декабря на границе с Россией.

«Сенат призывает президента работать с союзниками Соединенных Штатов, чтобы в короткое время возглавить активную многонациональную операцию по обеспечению свободы судоходства в Черном море и помочь продемонстрировать поддержку международно признанных границ, двусторонних соглашений и безопасного прохода через Керченский пролив и Азовское море, а также дать отпор чрезмерным притязаниям Российской Федерации на суверенитет», — говорится в документе на сайте одного из его авторов сенатора Рона Джонсона.

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Всего под ним поставил подпись 41 сенатор из 100. Кроме того, документ содержит призыв к НАТО нарастить присутствие в Черном море, а также призыв к европейским союзникам и партнерам отказывать российским военным кораблям в праве захода в свои порты для пополнения запасов и дозаправки.

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«(Сенат) призывает президента использовать свои полномочия… для расширения возможностей украинских военных», — говорится в одном из пунктов.

В следующем пункте говорится о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности, «особенно в части усиления возможностей Украины на море».

В документе также содержится напоминание о том, что «президент обязан по закону вводить обязательные санкции против Российской Федерации в соответствии с законом «О противодействии врагам Америки посредством санкций».

Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море. Кроме того, он заявил, что не исключает в случае необходимости дополнительных поставок летального оружия в ответ на запрос Украины. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что подобные заявления носят «немиротворческий характер и не нацелены на сближение позиций внутри украинского общества».

Три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

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