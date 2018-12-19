С-400 или «Пэтриот»: какая система ПВО достанется Турции?
Турция ведет переговоры с США о приобретении комплекса «Пэтриот», хотя год назад она уже подписала контракт на покупку С-400 у России.
Турция ведет переговоры с США о приобретении комплекса «Пэтриот», хотя год назад она уже подписала контракт на покупку С-400 у России.
Американский госдепартамент одобрил продажу Турции противоракетных комплексов «Пэтриот» на сумму 3,5 млрд долларов.
При этом год назад Турция уже подписала контракт с Россией на поставку современных комплексов ПВО С-400 на 2,5 млрд долларов.
Это был первый контракт, заключенный
Ранее Пентагон предупреждал, что приобретение Турцией С-400 будет неминуемо иметь негативные последствия для
А сама Турция упрекала США в том, что они не продают ей «Пэтриот».