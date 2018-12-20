Песков рассказал об отсутствии мобильного телефона у Путина

«Существуют папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты. Самые разные», — сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о том, как Путин получает информацию.

При этом, по его словам, личного мобильного у Путина нет. «Насколько я знаю, у него телефона нет», — рассказал Песков. Он также сообщил, что в Кремле продолжают пользоваться закрытой связью. «Старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут», — сказал пресс-секретарь.