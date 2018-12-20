Песков рассказал об отсутствии мобильного телефона у Путина
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. У президента России Владимира Путина нет мобильного телефона, но он получает информацию самыми различными способами, в том числе из интернета, рассказал
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. У президента России Владимира Путина нет мобильного телефона, но он получает информацию самыми различными способами, в том числе из интернета, рассказал
«Существуют папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты. Самые разные», — сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о том, как Путин получает информацию.
«Президент может сам в компьютере посмотреть интернет», — добавил он.
При этом, по его словам, личного мобильного у Путина нет. «Насколько я знаю, у него телефона нет», — рассказал Песков. Он также сообщил, что в Кремле продолжают пользоваться закрытой связью. «Старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут», — сказал