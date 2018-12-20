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03:45 (мск), источник: РИА Новости

Песков рассказал об отсутствии мобильного телефона у Путина

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. У президента России Владимира Путина нет мобильного телефона, но он получает информацию самыми различными способами, в том числе из интернета, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Существуют папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты. Самые разные», — сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о том, как Путин получает информацию.

«Президент может сам в компьютере посмотреть интернет», — добавил он.

При этом, по его словам, личного мобильного у Путина нет. «Насколько я знаю, у него телефона нет», — рассказал Песков. Он также сообщил, что в Кремле продолжают пользоваться закрытой связью. «Старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут», — сказал пресс-секретарь.

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