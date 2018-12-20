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11:23 (мск), источник: РИА Новости

В Японии рассекретили материалы переговоров с США по Курилам в 1960 году

ТОКИО, 20 дек — РИА Новости, Ксения Нака. МИД Японии рассекретило материалы по переговорам о Курилах с США в 1960 году.

Источник: AP 2018

Из них следует, что Нобусукэ Киси, который тогда был премьер-министром, перед встречей с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром готовил к обсуждению вопрос о возможности согласия Японии на получение от СССР только двух, а не четырех островов Южных Курил.

«В последнее время в нашей стране иногда обсуждается мнение о том, что необходимо решить проблему (островов. — Прим. ред.) «Хабомаи, Шикотан плюс «альфа» (некое добавочное условие. — Прим. ред.) и подписать мирный договор», — говорится в документе.

В качестве аргументов приводится требование японских рыбаков согласиться на возврат группы островов Хабомаи и Шикотана при условии признания Советским Союзом неких потенциальных возможностей в связи с Кунаширом и Итурупом «или при условии обеспечения гарантий безопасного промысла в этом районе».

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Территориальный вопрос

Отношения России и Японии долгое время омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны.

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Японская сторона претендует на острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и группу островов Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году стороны подписали Совместную декларацию. Россия ожидала, что документ поставит точку в споре, однако в Японии посчитали соглашение лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В Сингапуре 14 ноября состоялась встреча на высшем уровне между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ. По ее итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года. До сих пор официальной позицией Японии было требование возвращения Кунашира, Итурупа, Шикотана, Хабомаи и только после этого заключение мирного договора.

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