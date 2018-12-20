В Японии рассекретили материалы переговоров с США по Курилам в 1960 году

Источник: AP 2018

Из них следует, что Нобусукэ Киси, который тогда был премьер-министром, перед встречей с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром готовил к обсуждению вопрос о возможности согласия Японии на получение от СССР только двух, а не четырех островов Южных Курил.

«В последнее время в нашей стране иногда обсуждается мнение о том, что необходимо решить проблему (островов. — Прим. ред.) «Хабомаи, Шикотан плюс «альфа» (некое добавочное условие. — Прим. ред.) и подписать мирный договор», — говорится в документе.

В качестве аргументов приводится требование японских рыбаков согласиться на возврат группы островов Хабомаи и Шикотана при условии признания Советским Союзом неких потенциальных возможностей в связи с Кунаширом и Итурупом «или при условии обеспечения гарантий безопасного промысла в этом районе».

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Территориальный вопрос

Отношения России и Японии долгое время омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны.

Японская сторона претендует на острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и группу островов Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году стороны подписали Совместную декларацию. Россия ожидала, что документ поставит точку в споре, однако в Японии посчитали соглашение лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.