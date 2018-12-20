Путин проводит четырнадцатую Большую пресс-конференцию

<iframe width="640" height="360" src="//www.ok.ru/videoembed/1057607327375?nochat=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Большая пресс-конференция проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Пресс-конференция станет первой с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок в мае нынешнего года и четырнадцатой с 2001 года.

В интервью телеканалу «Россия 24» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в этом году было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702.

«Мы действительно фиксируем повышенный интерес по линии федеральных, региональных и международных СМИ», — отметил он.

Он сообщил, что 99,9% журналистов, которые обратились за аккредитацией, ее получили. Было всего несколько отказов по соображениям безопасности: «Так, к сожалению, бывает: люди с различными заболеваниями, люди с судимостью».

Как сообщает ТАСС, примерно две трети журналистов приехали в Москву из разных регионов страны. Несколько десятков человек — сотрудники зарубежных информагентств, изданий и теле- и радиокомпаний из Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Германии, Китая, США, Украины, Японии и других стран. В этом году журналистов попросили не приносить большие плакаты, чтобы не мешать работе фотографов и операторов. Максимальный формат — А3 (297 мм х 420 мм).