Путин проводит четырнадцатую Большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин проводит традиционную Большую
Президент России Владимир Путин проводит традиционную Большую
Большая
В интервью телеканалу «Россия 24»
«Мы действительно фиксируем повышенный интерес по линии федеральных, региональных и международных СМИ», — отметил он.
Он сообщил, что 99,9% журналистов, которые обратились за аккредитацией, ее получили. Было всего несколько отказов по соображениям безопасности: «Так, к сожалению, бывает: люди с различными заболеваниями, люди с судимостью».
Как сообщает ТАСС, примерно две трети журналистов приехали в Москву из разных регионов страны. Несколько десятков человек — сотрудники зарубежных информагентств, изданий и теле- и радиокомпаний из Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Германии, Китая, США, Украины, Японии и других стран. В этом году журналистов попросили не приносить большие плакаты, чтобы не мешать работе фотографов и операторов. Максимальный формат — А3 (297 мм х 420 мм).
Самой короткой по времени была самая первая встреча Путина с журналистами в таком формате в 2001 году — 1 час 35 минут. А самой продолжительной
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