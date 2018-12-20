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12:11 (мск), источник: Вести.Ru

Путин проводит четырнадцатую Большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин проводит традиционную Большую пресс-конференцию. На пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов — 1702.

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Большая пресс-конференция проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Пресс-конференция станет первой с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок в мае нынешнего года и четырнадцатой с 2001 года.

В интервью телеканалу «Россия 24» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в этом году было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702.

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«Мы действительно фиксируем повышенный интерес по линии федеральных, региональных и международных СМИ», — отметил он.

Он сообщил, что 99,9% журналистов, которые обратились за аккредитацией, ее получили. Было всего несколько отказов по соображениям безопасности: «Так, к сожалению, бывает: люди с различными заболеваниями, люди с судимостью».

Как сообщает ТАСС, примерно две трети журналистов приехали в Москву из разных регионов страны. Несколько десятков человек — сотрудники зарубежных информагентств, изданий и теле- и радиокомпаний из Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Германии, Китая, США, Украины, Японии и других стран. В этом году журналистов попросили не приносить большие плакаты, чтобы не мешать работе фотографов и операторов. Максимальный формат — А3 (297 мм х 420 мм).

Самой короткой по времени была самая первая встреча Путина с журналистами в таком формате в 2001 году — 1 час 35 минут. А самой продолжительной пресс-конференция 2008 года — 4 часа 40 минут. Обычно общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов. Продолжительность разговора зависит только от президента.

Читайте также: О чем говорил Владимир Путин на больших пресс-конференциях

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12:57 (мск)© Ньюстюб
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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости, Коммерсантъ-Онлайн
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