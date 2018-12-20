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10:41 (мск), источник: ТАСС

СБУ сняла обвинения в «финансировании терроризма» с Ахметова, Ефремова и Королевской

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) сняла обвинения в «финансировании терроризма в Донбассе» с самого богатого украинца Рината Ахметова, депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Натальи Королевской и экс-главы фракции Партии регионов в Раде Александра Ефремова.

Источник: AP 2018

Об этом в четверг сообщил парламентарий Игорь Луценко, обнародовав копии постановлений на своей странице в Facebook.

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«Уголовное дело в отношении указанных лиц было закрыто старшим следователем Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Станиславом Фесенко в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного статьями о финансировании терроризма и о создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участии в их деятельности», — написал депутат.

Уголовное дело о «финансировании терроризма» в отношении Ахметова, Королевской и Ефремова было возбуждено в январе 2015 года. Однако только Ефремов был задержан в июле 2016 года, а в января 2017-го Старобельский районный суд Луганской области начал рассмотрение его дела.

Экс-депутата сейчас обвиняют в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления местного СБУ и созданию провозглашенной Луганской народной республики. Ахметов, состояние которого составляет сейчас почти 6 млрд долларов, и Королевская живут в Киеве.

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