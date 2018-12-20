СБУ сняла обвинения в «финансировании терроризма» с Ахметова, Ефремова и Королевской

Источник: AP 2018

Об этом в четверг сообщил парламентарий Игорь Луценко, обнародовав копии постановлений на своей странице в Facebook.

«Уголовное дело в отношении указанных лиц было закрыто старшим следователем Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Станиславом Фесенко в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного статьями о финансировании терроризма и о создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участии в их деятельности», — написал депутат.

Уголовное дело о «финансировании терроризма» в отношении Ахметова, Королевской и Ефремова было возбуждено в январе 2015 года. Однако только Ефремов был задержан в июле 2016 года, а в января 2017-го Старобельский районный суд Луганской области начал рассмотрение его дела.