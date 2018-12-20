Франция решила остаться в Сирии

Источник: AFP 2018

По ее словам, пока французские военные останутся в Сирии, так как вопрос борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) остается ключевым.

«Были сделаны большие успехи, это верно, мы многое сделали в Сирии вместе с коалицией, однако борьба продолжается, мы ее продолжим», — сказала Луазо.

Министр подчеркнула, что Европа должна «принимать решения независимо от США, так как у нее свои приоритеты».

«Мы вновь должны подумать о необходимости обладать стратегической автономией при принятии решений в Европе. Когда мы сталкиваемся с прямой угрозой, мы должны решать и действовать независимо», — отметила она.

До этого в британском Форин-офисе заявили, что террористическая угроза в регионе сохраняется. Отмечалось, что даже потеряв территории, ИГ остается опасной.