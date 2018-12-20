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11:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Франция решила остаться в Сирии

Франция сохранит военное присутствие в Сирии, несмотря на решение США вывести оттуда своих военных. Такое заявление сделала министр по европейским делам при французском МИД Натали Луазо, передает РИА Новости.

Источник: AFP 2018

По ее словам, пока французские военные останутся в Сирии, так как вопрос борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) остается ключевым.

«Были сделаны большие успехи, это верно, мы многое сделали в Сирии вместе с коалицией, однако борьба продолжается, мы ее продолжим», — сказала Луазо.

Министр подчеркнула, что Европа должна «принимать решения независимо от США, так как у нее свои приоритеты».

«Мы вновь должны подумать о необходимости обладать стратегической автономией при принятии решений в Европе. Когда мы сталкиваемся с прямой угрозой, мы должны решать и действовать независимо», — отметила она.

До этого в британском Форин-офисе заявили, что террористическая угроза в регионе сохраняется. Отмечалось, что даже потеряв территории, ИГ остается опасной.

19 декабря стало известно, что США начали вывод своих военных из Сирии. Это связано со скорым окончанием военной кампании по освобождению территорий, которые ранее занимали боевики «Исламского государства». До этого глава Белого дома Дональд Трамп объявил о победе над «Исламским государством» в Сирии.

Президент Трамп заявил о победе США над ИГ
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