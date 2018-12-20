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13:18 (мск), источник: Lenta.Ru

«Пусть потом не пищат»

Владимир Путин о ядерной войне, фишке России и прорыве.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин вновь проводит большую пресс-конференцию

В этот раз в Центре международной торговли собрались более 1700 журналистов — так много, что организаторы были вынуждены просить работников прессы не приносить плакаты больше, чем формата A3. Плакатами и табличками журналисты обычно пытаются привлечь внимание президента.

Любопытно, что пресс-конференция проходит в День работников органов безопасности России (профессиональный праздник ФСБ, ФСО и других спецслужб), и после общения с прессой Путин поедет на торжественный вечер по случаю этой даты.

«Перейдем к вашим вопросам и моим попыткам на них ответить», — сказал Путин.

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О целесообразности нацпроектов

Вы заставляете меня сказать несколько слов в целесообразности нацпроектов. Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый экономический уклад. Без этого у страны нет будущего. Надо это понимать.

«А как это сделать? Просто так раздать деньги? Во-первых, надо было найти их. Мы занимались и формулированием задач, и поиском задач в течение всего 2017 года».

«Нам нужно войти в другую лигу по качеству экономики. На это и нацелены нацпроекты».

О том, почему в правительстве мало новых лиц

Правительство и администрация напряженно над этим работали. Вот говорят о малых изменениях в правительстве. Это те люди, которые в основном — основной блок финансово экономический — который работал над программой развития страны до 2024 года. Им и отвечать за то, что они напланировали.

О том, доволен ли в целом работой команды Медведева

«В целом — да».

О подсчете Кудриным роста экономики России

«Рост экономики 1 процент в год? Он был таким когда Алексей Леонидович [Кудрин] был вице-премьером правительства. Так что нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. Так в народе говорят, в народе».

«Второе — так механически считать нельзя».

О фишке России

«Это традиционный вид [производства] в России — лён. Лён всегда был нашей фишкой. Нашей гордостью».

О страхе советских людей перед ядерной войной

«А сейчас не боитесь, что ли?».

О недооценивании этой опасности

«Опасность подобного развития событий в мире — она как-то затушевывается, уходит, это кажется невозможным или не таким важным. А между тем, если не дай бог что-то подобное возникнет, это может привести к гибели целой цивилизации. Если не всей планеты. Вопросы серьезные. И очень жаль, что такая тенденция недооценки имеет место быть и нарастает».

А если ракеты средней дальности появятся в Европе, что нам делать?

«Пусть потом не пищат».

О том, как может начаться ядерная война

«Стрельнула подводная лодка из мирового океана баллистической ракетой. Да хрен ее знает — ядерная она или неядерная. Пойди там разберись. Это очень опасная вещь».

О рэпе

«Я и раньше знал [о рэпе], у меня доверенные лица — рэперы. Например, Тимати. Вот он весь в этих… Расписанный такой парень. Замечательный человек и прекрасный артист».

Задержания рэперов — это ни к чему, ничего хорошего в этом нет. Правда, ничего хорошего нет и в том, что вы сказали, что они «с матерком поют».
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И еще о рэпе, суициде и интернете

«Сейчас стало модно как-то пропагандировать суицид среди молодежи. Ну чего? Пойдем сейчас все, и повесимся, что ли? Чур я — не первый. Чур вы тогда первые будете. Не хочется ведь, правильно? Так нельзя же допустить этого в молодежной среде. Я и сказал, нужно это [рэп-культуру] возглавить. Но это же не значит, что схватить, не пущать, таскать, делайте как я. Нет. Это не авиация, здесь по-другому надо действовать».

О наркотиках

«Зачем нам нужно, чтобы наша молодежь употребляла наркотики? Зачем нам потворствовать употреблению наркотиков? Это деградация общества. Деградация молодых людей. Деградация нации. Мы что, хотим деградировать что ли? Кто-то хочет там пропагандировать наркотики — пускай пропагандирует. Мы не хотим это делать. И поощрять это ни в коем случае нельзя».

О том, не боится ли власть из-за запретов потерять молодежь

«Когда мне говорят о молодежи, все время вспоминаю трагические и героические страницы нашей истории. Вот рота десантников. Их бросили в вооруженные силы со школьной скамьи. 96 человек против двух тысяч, вот герои».

О бюрократии

Бюрократия вечна, победить ее невозможно, но и жить без нее тоже невозможно.

О возможности реставрации социализма в России

«Я думаю, что это невозможно».

«Возможны элементы социализации экономики, социальной сферы. Но это всегда связано с расходами больше доходов. И в конечном итоге — с тупиком в экономике. Но справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, которые живут за чертой бедности <…> На это и направлены наши национальные проекты».

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13:12 (мск)© Ньюстюб
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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости, Коммерсантъ-Онлайн
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