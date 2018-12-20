«Пусть потом не пищат»
Владимир Путин о ядерной войне, фишке России и прорыве.
Владимир Путин о ядерной войне, фишке России и прорыве.
В этот раз в Центре международной торговли собрались более 1700 журналистов — так много, что организаторы были вынуждены просить работников прессы не приносить плакаты больше, чем формата A3. Плакатами и табличками журналисты обычно пытаются привлечь внимание президента.
Любопытно, что
«Перейдем к вашим вопросам и моим попыткам на них ответить», — сказал Путин.
Вы заставляете меня сказать несколько слов в целесообразности нацпроектов. Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый экономический уклад. Без этого у страны нет будущего. Надо это понимать.
«А как это сделать? Просто так раздать деньги?
«Нам нужно войти в другую лигу по качеству экономики. На это и нацелены нацпроекты».
Правительство и администрация напряженно над этим работали. Вот говорят о малых изменениях в правительстве. Это те люди, которые в основном — основной блок финансово экономический — который работал над программой развития страны до 2024 года. Им и отвечать за то, что они напланировали.
«В целом — да».
«Рост экономики 1 процент в год? Он был таким когда Алексей Леонидович [Кудрин] был
«Второе — так механически считать нельзя».
«Это традиционный вид [производства] в России — лён. Лён всегда был нашей фишкой. Нашей гордостью».
«А сейчас не боитесь, что ли?».
«Опасность подобного развития событий в мире — она
А если ракеты средней дальности появятся в Европе, что нам делать?
«Пусть потом не пищат».
«Стрельнула подводная лодка из мирового океана баллистической ракетой. Да хрен ее знает — ядерная она или неядерная. Пойди там разберись. Это очень опасная вещь».
«Я и раньше знал [о рэпе], у меня доверенные лица — рэперы. Например, Тимати. Вот он весь в этих… Расписанный такой парень. Замечательный человек и прекрасный артист».
Задержания рэперов — это ни к чему, ничего хорошего в этом нет. Правда, ничего хорошего нет и в том, что вы сказали, что они «с матерком поют».
«Сейчас стало модно
«Зачем нам нужно, чтобы наша молодежь употребляла наркотики? Зачем нам потворствовать употреблению наркотиков? Это деградация общества. Деградация молодых людей. Деградация нации. Мы что, хотим деградировать что ли?
«Когда мне говорят о молодежи, все время вспоминаю трагические и героические страницы нашей истории. Вот рота десантников. Их бросили в вооруженные силы со школьной скамьи. 96 человек против двух тысяч, вот герои».
Бюрократия вечна, победить ее невозможно, но и жить без нее тоже невозможно.
«Я думаю, что это невозможно».
«Возможны элементы социализации экономики, социальной сферы. Но это всегда связано с расходами больше доходов. И в конечном итоге — с тупиком в экономике. Но справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, которые живут за чертой бедности <…> На это и направлены наши национальные проекты».
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