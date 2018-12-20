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13:25 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Путин призвал сомневающихся в майских указах «освободить места для оптимистов»

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции объяснил целесообразность создания национальных проектов, которые некоторые эксперты считают невыполнимыми.

Источник: РИА "Новости"

Вопрос о национальных проектах, старт которым дал суперуказ президента, задала корреспондент агентства ТАСС. Она спросила, реально ли выполнить эти проекты, и насколько хорошо проработаны критерии их выполнения.

Нужно понять, они сами (чиновники) справятся с этим или нет? Конечно, вопрос. И мне некоторые говорят «это невозможно», но это говорят те, кто должен добиться результатов. Пусть они так не думают, пусть работают над исполнением. А если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят места для тех, которые полны оптимизма и готовы к работе.
Владимир Путин
Президент России

«Да, некоторые сомневаются, нужны ли они вообще. Но нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Нужно концентрировать ресурсы имеющиеся. Как организовать эту работу? Просто раздать деньги? Их, во-первых надо найти. Правительство напряженно работало над этим весь 2017 год. И что, просто так отдать деньги? 20,8 трлн рублей по 12 нацпроектам, еще 6,5 млрд по инфраструктуре», — ответил Путин.

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Он пояснил, что нужно было сконцентрировать задачи в «прорывных документах».

«Без постановки ясных целей невозможно добиться конечного результата. Поэтому было создано 12 нацпроектов и план развития инфраструктуры. Тут здравоохранение, образование, наука — человеческий капитал, без которого невозможен прорыв. Также проекты, связанные с экономикой и цифровой экономикой», — отметил Путин.

Он признал, что есть вопросы, связанные с контролем над исполнением нацпроектов.

«Все нашли мероприятия по надзору должны быть действенными и реалистичными. Там есть проблемы, но мы над ними работаем. Фишка в том, что деньги в основном федеральные, а основная часть работы — в регионах. И они должны быть сконцентрированы на достижении конкретного результата», — отметил Путин.

Он добавил, что рассчитывает на консолидированную работу по нацпроектам.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости, Коммерсантъ-Онлайн
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