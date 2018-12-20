Путин назвал молодежь опорой сегодняшнего дня и будущим России
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Молодежь — это опора сегодняшнего дня и будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о российской молодежи в ходе ежегодной большой
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Молодежь — это опора сегодняшнего дня и будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о российской молодежи в ходе ежегодной большой
«А если взять волонтеров? Их тысячи. А ребята, которые занимаются поисковой деятельностью? Тоже тысячи. И у нас вот этот слой — колоссальной глубины. И это все молодежь, это опора сегодняшнего дня и будущее России», — сказал президент.
«Есть и молодые ученые, и талантливые артисты, и музыканты, среди них и рэперы», — отметил он.