Путин назвал молодежь опорой сегодняшнего дня и будущим России

«А если взять волонтеров? Их тысячи. А ребята, которые занимаются поисковой деятельностью? Тоже тысячи. И у нас вот этот слой — колоссальной глубины. И это все молодежь, это опора сегодняшнего дня и будущее России», — сказал президент.