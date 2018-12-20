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14:27 (мск), источник: РИА Новости

Путин: в рунете продолжится господдержка позитивного контента

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Государственная поддержка создания позитивного контента в российском сегменте интернета существует и будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«По поводу поддержки российского сегмента интернета. Да, это правильно, это нужно делать, и мы это делаем. У нас гранты существуют, уже не помню, в каком количестве, но измеряется сотнями миллионов рублей. В целом, на этот вид деятельности выделяется где-то 400 миллионов. Поэтому делаем это и будем продолжать», — заявил Путин на пресс-конференции.

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