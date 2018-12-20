Путин: в рунете продолжится господдержка позитивного контента
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Государственная поддержка создания позитивного контента в российском сегменте интернета существует и будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Государственная поддержка создания позитивного контента в российском сегменте интернета существует и будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин.
«По поводу поддержки российского сегмента интернета. Да, это правильно, это нужно делать, и мы это делаем. У нас гранты существуют, уже не помню, в каком количестве, но измеряется сотнями миллионов рублей. В целом, на этот вид деятельности выделяется