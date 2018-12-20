Пресс-конференция Владимира Путина

Источник: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

О ядерной войне: «Опасность подобного развития событий в мире как-то затушевывается, уходит. Это кажется невозможным или чем-то не таким важным. А между тем, если не дай бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может и всей планеты. Поэтому вопросы серьезные, и очень жаль, что такая тенденция недооценки имеет место быть и даже нарастает Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность».

<iframe width="640" height="360" src="//www.ok.ru/videoembed/1057607327375?nochat=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О ценах на бензин: «Возможна какая-то корректировка, связанная с ростом НДС в начале января, и я не думаю, что она будет значительной. Действительно должна быть мягкая корректировка в районе 1−1,5%, не более того. А дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке, на мировом рынке и на российской рынке. Конечно, когда цены повышаются, никому не нравится, но то, что правительство принимает такие решения, мне кажется, это вещь очевидная. Хуже или лучше, но это происходит, и такая договоренность достигнута».

О долларе: «Никакого запрета на хождение доллара в России нет и не будет. Объем расчетов России в долларах составляет примерно 69%, это связано с экспортными контрактами по нефти. Запрет на табло с курсами валют обменных пунктов на улицах связан с борьбой с нелегальными обменниками».

Инфографика Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе

О повышении пенсионного возраста: «Тенденции такие, что количество работающих становится все меньше и меньше, а количество неработающих пенсионеров увеличивается. Это объективная тенденция, от этого никуда не деться. Я же прекрасно отдавал себе отчет в том, как люди будут реагировать. Как ни объясняй, когда конкретного человека это касается — это не вызывает восторга. Я прекрасно отдавал себе отчет, что будет критика — и справа, и слева. Но то, что делалось слева — мы знаем: своей экономической политикой в свое время развалили по сути дела Советский Союз, а потом в 90-е годы чуть не развалили Россию. У нас не было бы Российской Федерации, у нас была бы какая-нибудь Московия. Эту ситуацию удалось удержать, купировать — больше того, страна развивается, крепнет».

О церковном расколе на Украине: «То, что сейчас происходит в православии (на Украине) — просто, как у нас в народе говорят, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза. То, что госсекретарь (США) позвонил по этому вопросу в Киев, обсуждал эту тему, ну это ни в какие ворота не лезет, абсолютно недопустимая вещь. Тем не менее, это происходит».

Об инциденте в Керченском проливе и задержанных украинских моряках: «Идет следствие, после уголовного разбирательства будет ясно, что с этим дальше делать. Их послали, рассчитывали, что кто-то из них погибнет.

Большое недовольство, я вижу, в правящих кругах (Украины.—"Ъ") вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет, но, слава богу, этого не случилось.

О санкциях против России: «Россия адаптировалась к нынешним ограничениям… Да, негативные влияния есть. Но посмотрите, есть и плюс от этих санкционных дел. Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям. Западные эксперты это тоже признают».

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О Сирии: «Что касается победы над ИГИЛ (бывшее название “Исламского государства”; запрещено в России.— “Ъ”), в целом я согласен с президентом США. Мы, я уже об этом тоже говорил, добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на этой территории и нанесли серьезные удары по ИГИЛ в Сирии. Существует опасность перетекания этих группировок и им подобным в соседние регионы — в Афганистан, но и в другие страны, в страны исхода, откуда они приехали, они туда отчасти возвращаются. Это большая опасность для всех нас».

О «ЧВК Вагнера»: «Теперь по поводу “Вагнера” и того, что люди делают: все должны оставаться в рамках закона, все. Мы можем запретить вообще частный охранный бизнес, но стоит только это сделать, я думаю, что и к вам придут с большим количеством петиций с требованием защитить этот рынок труда. Если вот эта группа “Вагнер” что-то нарушает, тогда генеральная прокуратура должна дать правовую оценку».

О Донбассе: «Попытки решить вопросы политического характера с помощью силы, а мы видим это со стороны украинской власти на протяжении нескольких лет, и это происходит до сих пор, обречены на провал. Это надо понять. Скажите, кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины, разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти — ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей. И это они стреляют по людям, которых они считают своими гражданами. Там почти каждый день люди гибнут, причем мирные люди. Мирные. Мы оказываем гуманитарную помощь этим людям. И только для того, чтобы их окончательно там не съели, не раздавили и не порвали. И будем это делать дальше».

О задержанной в США Марии Бутиной: «Бутину заставляют в чем-то признаться, я не понимаю, в чем там она может признаться, потому что она никаких заданий государства, государственных органов России не исполняла. Это я вам ответственно заявляю, чего бы там она ни наговорила сама под влиянием угроз отсидки 12−15 лет. Нам не безразлично, мы будем за этим следить, отслеживать и соответствующим образом оказывать ей поддержку».

О выборах в регионах: «Для меня главное, чтобы люди на территориях, в регионах Российской Федерации чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. Если они приняли решение в отношении конкретного человека, не представляющего партию “Единая Россия”, ну и что, это их выбор. Всячески буду только помогать любому вновь избранному руководителю региона. Вопрос только в том, чтобы сам вновь избранный руководитель региона оказался на высоте, был в состоянии исполнить те предвыборные обещания, которые он людям дал».

О срывах рэп-концертов: «Ничего хорошего в этом нет. Правда, ничего хорошего нет и в том, что они там поют с матерком. Но есть другие элементы, ну скажем, пропаганда наркотиков. Зачем нам нужно, чтобы наша молодежь употребляла наркотики, зачем нам потворствовать пропаганде употребления наркотиков»?

Это деградация общества, деградация молодых людей, деградация нации. Мы что, хотим деградировать что ли? Кто-то там хочет пропагандировать наркотики — пусть пропагандирует? Мы не должны этого делать, и поощрять этого ни в коем случае нельзя. У нас стало модным как-то пропагандировать суицид среди молодежи. Ну и чего? Пойдем сейчас все и повесимся что ли? Чур, я не первый, чур, вы тогда первая будете. Не хочется ведь, правильно?

О допинге в спорте: «В значительной степени мы сами виноваты в той ситуации, которая создалась. Потому что применение допинга было. Другое дело, что нам пытаются навязать тезис о том, что это было на государственном уровне, но это не так, этого никогда не было и никогда не будет. Работа по борьбе с допингом проведена колоссальная, но проблема до конца не решена».

На вопрос, доволен ли он командой Медведева: «В целом да».