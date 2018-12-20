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14:46 (мск), источник: RTVi

Сенат США впервые признал суд Линча преступлением

Американские сенаторы одобрили законопроект, который признает суд Линча преступлением. Об этом сообщает сайт Конгресса США.

Документ был принят единогласно. Теперь его должна одобрить Палата представителей, прежде чем его подпишет президент. Если закон примут, то за казнь подозреваемого в преступлении без суда и следствия будет грозить пожизненный срок. .

Инициаторами поправок выступили трое сенаторов афроамериканцев. Законопроект предлагает считать линчевание «абсолютной формой расизма в США».

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Авторами термина «линчевание» обычно считают двух человек — окружного судью Чарльза Линча и капитана Уильяма Линча (большинство считает, что автор термина все-таки Чарльз Линч). Термин относится к периоду Американской революции. .

Чарльз Линч во время революции взял на себя право брать под стражу на срок до года лоялистов, которые поддерживали британцев. Линч объяснял это военной необходимостью. При этом Линч никогда обвиняли в расизме, с которым позже стало ассоциироваться линчевание. .

Количество случаев линчевания темнокожих американцев стало расти в США в 60-е годы XIX века, во времена Гражданской войны, после того как президент Авраам Линкольн подписал указ об освобождении рабов. Случаи убийства темнокожих без суда и следствия стихийно организованными группами происходили в Штатах вплоть до 60-х годов XX века. По данным американской Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, за этот период на судах Линча казнили почти 3,5 тысячи темнокожих американцев. .

С 1882 года по 1986 в Конгресс США поступило почти 200 законопроектов о криминализации линчевания, но ни один из них не приняли. .

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Сенат США впервые признал суд Линча преступлением
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