Сенат США впервые признал суд Линча преступлением

Документ был принят единогласно. Теперь его должна одобрить Палата представителей, прежде чем его подпишет президент. Если закон примут, то за казнь подозреваемого в преступлении без суда и следствия будет грозить пожизненный срок. .

Инициаторами поправок выступили трое сенаторов афроамериканцев. Законопроект предлагает считать линчевание «абсолютной формой расизма в США».

Авторами термина «линчевание» обычно считают двух человек — окружного судью Чарльза Линча и капитана Уильяма Линча (большинство считает, что автор термина все-таки Чарльз Линч). Термин относится к периоду Американской революции. .

Чарльз Линч во время революции взял на себя право брать под стражу на срок до года лоялистов, которые поддерживали британцев. Линч объяснял это военной необходимостью. При этом Линч никогда обвиняли в расизме, с которым позже стало ассоциироваться линчевание. .

Количество случаев линчевания темнокожих американцев стало расти в США в 60-е годы XIX века, во времена Гражданской войны, после того как президент Авраам Линкольн подписал указ об освобождении рабов. Случаи убийства темнокожих без суда и следствия стихийно организованными группами происходили в Штатах вплоть до 60-х годов XX века. По данным американской Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, за этот период на судах Линча казнили почти 3,5 тысячи темнокожих американцев. .