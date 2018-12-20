Трамп рассказал о проделанной за Россию работе в Сирии

Источник: AP 2018

«Россия, Иран, Сирия и другие — враги ИГ (террористическая организация “Исламское государство”, запрещена в России — прим. “Ленты.ру”) в регионе. Мы там делали их работу. Пришло время возвращаться домой», — сказал американский лидер.

Он отметил, что решение о выводе военных из Сирии не было неожиданным. «Я выступал за это годами, а шесть месяцев назад, когда я во всеуслышание заявил об этом, я согласился оставить там войска подольше», — добавил он.

Затем американский президент продолжил:

«Хотят ли США исполнять роль полицейского на Ближнем Востоке и НИЧЕГО не получать взамен, терять драгоценные жизни и триллионы долларов защищая тех, кто практически никогда не ценит то, что мы делаем? Мы хотим там навечно остаться? Пришло время для других вести войну».