Трамп рассказал о проделанной за Россию работе в Сирии
Президент Дональд Трамп заявил, что армия США в Сирии делала работу России, Ирана и сирийского правительства. Об этом он написал в своем Twitter.
Президент Дональд Трамп заявил, что армия США в Сирии делала работу России, Ирана и сирийского правительства. Об этом он написал в своем Twitter.
«Россия, Иран, Сирия и другие — враги ИГ (террористическая организация “Исламское государство”, запрещена в России — прим. “Ленты.ру”) в регионе. Мы там делали их работу. Пришло время возвращаться домой», — сказал американский лидер.
Он отметил, что решение о выводе военных из Сирии не было неожиданным. «Я выступал за это годами, а шесть месяцев назад, когда я во всеуслышание заявил об этом, я согласился оставить там войска подольше», — добавил он.
Затем американский президент продолжил:
19 декабря стало известно, что США начали вывод своих военных из Сирии. Это связано со скорым окончанием военной кампании по освобождению территорий, которые ранее занимали боевики «Исламского государства». До этого глава Белого дома Дональд Трамп объявил о победе над «Исламским государством» в Сирии.