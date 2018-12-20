Генпрокуратура заявила о готовности проверить деятельность ЧВК «Вагнер»

Источник: РИА "Новости"

«Официальных обращений с просьбой проверить деятельность подобных структур в адрес Генпрокуратуры не поступало. Если такие обращения поступят, мы их рассмотрим по установленной процедуре в строгом соответствии с законом», — сказал «Интерфаксу» официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Он отметил при этом: «Нам не известно о каких-либо противоправных действий со стороны представителей так называемой ЧВК «Вагнер».

Путин против запрета частного охранного бизнеса

Ранее в четверг в рамках итоговой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что если в работе ЧВК «Вагнер» есть нарушения, то Генпрокуратура должна дать им правовую оценку.

«Теперь по поводу “Вагнера” и того, что люди делают: все должны оставаться в рамках закона, все. Мы можем запретить вообще частный охранный бизнес, но стоит только это сделать, я думаю, что и к вам придут с большим количеством петиций с требованием защитить этот рынок труда. Если вот эта группа “Вагнер” что-то нарушает, тогда генеральная прокуратура должна дать правовую оценку», — сказал Путин.

По поводу присутствия их где-то там, за границей, если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты. Владимир Путин президент России

Де-юре в России ЧВК нет

В ноябре в Кремле переадресовали к Минобороны РФ вопрос, связанный с обращением некоторых бойцов российских ЧВК и ветеранских организаций в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК.

Новость Bloomberg сообщил детали работы структур Пригожина в странах Африки

«Наверное, все-таки этот вопрос больше относится к компетенции Минобороны. Потому что, согласитесь, де-юре у нас нет таких юридических лиц, как частная военная компания в соответствии с нашим законодательством», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 ноября журналистам.

Песков подчеркнул, что этот вопрос находится «больше в компетенции правоохранительных органов или министерства обороны». Отвечая на уточняющий вопрос, рассматривается ли эта ситуация в Кремле, Песков сказал: «Нет. Такой темы на повестке дня нет».

О том, что ЧВК в РФ не существует, заявил ранее и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«В России по закону не могут быть ЧВК. И неофициально ЧВК в России не могут существовать, такое исключено. ЧВК у нас нет. А то, что где-то в каких-то зарегистрированных за границей ЧВК могут присутствовать россияне, я этого не исключаю. Но это уже их личное дело», — сказал Клинцевич «Интерфаксу».

Как сообщила ранее радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на главу комитета Общероссийского офицерского собрания Евгения Шабаева, в Международный уголовный суд в Гааге подан иск на организаторов частных военных компаний. Целью иска является возбуждение проверок по факту «насильственного удержания лиц и применения их в военных действиях». По словам Шабаева, службу в ЧВК за рубежом проходят тысячи россиян. Потери бойцов ЧВК по данным ветеранских организаций исчисляются сотнями — это участники конфликтов в Донбассе, Сирии, Ливии, Центральноафриканской республике и ряде других стран.

Время для закона о ЧВК пока не пришло

В середине января 2018 года на пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова поднималась тема законодательного регулирования деятельности россиян, участвующих по частным контрактам в операциях в других странах.

«Что касается других стран, то такая практика распространена во многих государствах мира. Это происходило в Ираке, в других странах региона, где работала так называемая “Blackwater” (американская ЧВК — ИФ), которая потом была переименована во что-то еще. Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди также были в правовом поле и защищены», — заявил Лавров.