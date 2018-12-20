Reuters: США перестанут наносить авиаудары по ИГ в Сирии

Источник: Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный источник, который пожелал остаться анонимным.

В агентстве напомнили, что с 2015 года США применили более 100 тыс. ракет и бомб для атаки боевиков ИГ в Сирии и Ираке.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал вывести американские войска из Сирии.