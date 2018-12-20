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18:57 (мск), источник: Газета.Ру

Reuters: США перестанут наносить авиаудары по ИГ в Сирии

Приказ о выводе американских войск из Сирии подразумевает, что ВВС США больше не будут наносить авиаудары по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный источник, который пожелал остаться анонимным.

В агентстве напомнили, что с 2015 года США применили более 100 тыс. ракет и бомб для атаки боевиков ИГ в Сирии и Ираке.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал вывести американские войска из Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Следите за развитием темы Вывод войск США из Сирии
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