Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

Сейчас все преступления делятся на четыре категории: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Уголовным проступком предлагается считать некоторые преступления небольшой тяжести, которые представляют наименьшую общественную опасность и не предполагают наказание в виде лишения свободы.

Лицо, впервые совершившее такое преступление, будет освобождаться от уголовной ответственности, и будет наказываться штрафом, исправительными или обязательными работами.

К несовершеннолетнему, впервые совершившему уголовный проступок, будут применяться меры принудительного воспитания. Однако если он будет систематически их не исполнять, то может попасть под уголовную ответственность.

Кроме того, согласно законопроекту, уголовной ответственности можно избежать за преступления не только небольшой, но и средней тяжести.

Для этого преступник должен возместить ущерб или «иным образом» загладить причиненный вред.