Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кто заставил американцев уйти из Сирии: причина вывода войск
Ученые нашли внутри вулкана гигантскую пирамиду (фото)
В Петербурге врача подозревают в изнасиловании пациенток
Невыносимая роскошь: интернет шумит из-за бриллиантового самолета
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
На Украине рассказали, к чему приведет попытка отнять Крым силой
Гордон недоумевает, почему русские не на коленях
Россияне признались, что им стыдно покупать в аптеке
Как общаться с неприятными родственниками: советы психолога
В ФИФА рассказали об изменении формата клубного ЧМ по футболу
Путин о допинговых скандалах: Мы сами виноваты
Путин на конференции сделал заявление о женитьбе
Почему начали оперативный сбор Сухопутных войск РФ
На фото Земли со спутников нашли необъяснимую «дыру» (фото)
Внутри вулкана гигантскую пирамиду (фото)
Путин дал обещание Донбассу
Умер актер Олег Мартьянов
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
18:08 (мск), источник: Ведомости

Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

Верховный суд (ВС) внес в Госдуму законопроект, который вводит в Уголовный кодекс новое понятие «уголовного проступка». Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас все преступления делятся на четыре категории: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Уголовным проступком предлагается считать некоторые преступления небольшой тяжести, которые представляют наименьшую общественную опасность и не предполагают наказание в виде лишения свободы.

Лицо, впервые совершившее такое преступление, будет освобождаться от уголовной ответственности, и будет наказываться штрафом, исправительными или обязательными работами.

К несовершеннолетнему, впервые совершившему уголовный проступок, будут применяться меры принудительного воспитания. Однако если он будет систематически их не исполнять, то может попасть под уголовную ответственность.

Кроме того, согласно законопроекту, уголовной ответственности можно избежать за преступления не только небольшой, но и средней тяжести.

Для этого преступник должен возместить ущерб или «иным образом» загладить причиненный вред.

С предложением ввести в российское право понятие уголовного проступка ВС выступил еще осенью прошлого года. ВС отмечает, что сейчас в УК насчитывается более 80 составов преступлений, которые не предполагают лишение свободы, а число осужденным по ним только в 2016 г. превысило 40 000 человек. Поправки позволят «более справедливо классифицировать преступные деяния» и дифференцировать ответственность в зависимости от характера общественной опасности, а также упростить судебную процедуру рассмотрения уголовных дел, указывают авторы.

 Власти США объявили о планах снять санкции c UC Rusal и En+
США объявили о выводе американской армии из Сирии
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Генпрокуратура отреагировала на слова Путина о ЧВК «Вагнер»
Трамп рассказал о проделанной за Россию работе в Сирии
Пользователи Сети обсуждают идеальную «холостяцкую берлогу»
Женщины снизили голос при выборе партнера в условиях конкуренции
Дрон снял на видео дорогу с 68 поворотами
Спорт
«Питтсбург» остановил Овечкина. С драками и скандалами В одном из центральных матчей недели в НХЛ «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» — 1:2
Hi-Tech
Доказано космическое происхождение жизни Ученые смоделировали в лаборатории условия космической среды.
Авто
В Минске продают идеальную «девяносто девятую» (цена удивляет) За 22 года вазовский седан проехал 39 тысяч, то есть ежегодно машина проезжала всего 1 772 километра
Кино
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство Глава российского государства вспомнил фильм Алексея Балабанова во время традиционной пресс-конференции
Недвижимость
Жители многоэтажки в Москве передумали выселять онкобольных детей
В Москве есть квартиры дешевле 20 тысяч в месяц. Где и как их искать?
Бассейн на крыше развязал соседскую войну в московской высотке
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Дети
Дети Екатерины Климовой покорили сердце ее нового мужа Актер Гела Месхи похвалил жену за то, как она воспитывает сыновей и дочерей
Леди
Как менялась мода на новогодние елки последние 100 лет Прочитай, если хочешь всегда жить в ногу со временем.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь