Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
Верховный суд (ВС) внес в Госдуму законопроект, который вводит в Уголовный кодекс новое понятие «уголовного проступка». Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Верховный суд (ВС) внес в Госдуму законопроект, который вводит в Уголовный кодекс новое понятие «уголовного проступка». Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Сейчас все преступления делятся на четыре категории: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
Лицо, впервые совершившее такое преступление, будет освобождаться от уголовной ответственности, и будет наказываться штрафом, исправительными или обязательными работами.
К несовершеннолетнему, впервые совершившему уголовный проступок, будут применяться меры принудительного воспитания. Однако если он будет систематически их не исполнять, то может попасть под уголовную ответственность.
Для этого преступник должен возместить ущерб или «иным образом» загладить причиненный вред.
С предложением ввести в российское право понятие уголовного проступка ВС выступил еще осенью прошлого года. ВС отмечает, что сейчас в УК насчитывается более 80 составов преступлений, которые не предполагают лишение свободы, а число осужденным по ним только в 2016 г. превысило 40 000 человек. Поправки позволят «более справедливо классифицировать преступные деяния» и дифференцировать ответственность в зависимости от характера общественной опасности, а также упростить судебную процедуру рассмотрения уголовных дел, указывают авторы.