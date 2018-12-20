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19:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Белоруссия ответит на притязания России укреплением независимости

Белоруссия продолжит курс на укрепление своей независимости и суверенитета. С таким заявлением в четверг, 20 декабря, выступил министр иностранных дел республики Владимир Макей, сообщает Tut.by.

Источник: AP 2018

«Я считаю, что, если спросить подавляющее число граждан нашей страны, они однозначно скажут, что Беларусь должна оставаться независимым и суверенным государством. Об этом суверенитете и независимости мы мечтали, думали на протяжении многих-многих веков. В нашей современной истории мы добились этого, поэтому мы должны и дальше работать над укреплением нашего суверенитета. Понятно, что, как говорит президент, это дорого стоит, но мы должны понимать это и должны сделать так, чтобы каждый вносил вклад в этот процесс — в укрепление нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности», — сказал глава МИД Белоруссии, комментируя слова премьер-министра России Дмитрия Медведева об углублении интеграции между странами.

«Укрепление независимости и территориальной целостности являются сегодня одним из основных, основополагающих вопросов, и об этом мы должны думать денно и нощно», — приводит его слова БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о возможной корректировке внешнеполитического курса Минска и развитии отношений с Москвой, Макей указал на то, что внешнеполитический курс страны выработан, а определен он был президентом республики Александром Лукашенко.

«Это многовекторная внешняя политика со всеми нюансами, и мы намерены следовать этим установкам», — подчеркнул он.

13 декабря Медведев на заседании совета министров Союзного государства России и Белоруссии рассказал о двух существующих сценариях интеграции между странами. «Один — консервативный, при сохранении контуров того Союзного государства, которое было создано, без повышения уровня интеграции до тех пределов, которые установлены в договоре от 8 декабря 1999 года, без формирования всех институтов, которые заложены в этот договор», — сказал российский премьер.

«Второй вариант сотрудничества, продвинутый вариант, основан на повышении уровня интеграции до пределов, которые установлены в договоре, с одновременным повышением взаимозависимости экономик и возможностью оказания помощи и поддержки в ходе союзного строительства, решения самых разных вопросов, которые относятся к интеграции. (…) Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты», — добавил Медведев.

На следующий день Лукашенко во время пресс-конференции для российских журналистов заявил, что под видом «глубокой интеграции» Москва продвигает идею присоединения Белоруссии к России. Также белорусский президент выразил уверенность, что республика никогда не войдет в состав РФ.

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