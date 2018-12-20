Помпео охарактеризовал как вызов отношения США с Китаем

Источник: AP 2018

Об этом сообщил в четверг госсекретарь Майкл Помпео в интервью радиостанции KNSS.

Ему был задан вопрос, как бы он охарактеризовал отношения США с Китаем. «Это вызов, — ответил он. — И мы работаем сразу по нескольким направлениям, чтобы понять, как можно убедить Китай принимать [на свой рынок] наши товары, позволять нам продавать там свою продукцию и прекратить воровать у нас [интеллектуальную собственность]. Все предельно просто».

1 декабря председатель КНР Си Цзиньпин и американский президент Дональд Трамп договорились приостановить процесс нагнетания двусторонних торговых противоречий.

Лидеры Китая и Соединенных Штатов подробно обсудили сложившуюся ситуацию в китайско-американских отношениях. Теперь двум странам предстоит прийти к взаимопониманию по таким ключевым проблемам, считающимся камнями преткновения для развития обоюдных контактов, как усиление доступа к рынкам, защита интеллектуальной собственности, устранение ограничений на экспорт новейших технологий, обеспечение кибербезопасности и борьба с сетевыми преступлениями.