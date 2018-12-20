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19:37 (мск), источник: ТАСС

Помпео охарактеризовал как вызов отношения США с Китаем

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Отношения между Соединенными Штатами и Китаем можно охарактеризовать как вызов, и Вашингтон работает над тем, чтобы убедить Пекин увеличить импорт американских товаров, а также прекратить кражу интеллектуальной собственности.

Источник: AP 2018

Об этом сообщил в четверг госсекретарь Майкл Помпео в интервью радиостанции KNSS.

Ему был задан вопрос, как бы он охарактеризовал отношения США с Китаем. «Это вызов, — ответил он. — И мы работаем сразу по нескольким направлениям, чтобы понять, как можно убедить Китай принимать [на свой рынок] наши товары, позволять нам продавать там свою продукцию и прекратить воровать у нас [интеллектуальную собственность]. Все предельно просто».

1 декабря председатель КНР Си Цзиньпин и американский президент Дональд Трамп договорились приостановить процесс нагнетания двусторонних торговых противоречий.

Лидеры Китая и Соединенных Штатов подробно обсудили сложившуюся ситуацию в китайско-американских отношениях. Теперь двум странам предстоит прийти к взаимопониманию по таким ключевым проблемам, считающимся камнями преткновения для развития обоюдных контактов, как усиление доступа к рынкам, защита интеллектуальной собственности, устранение ограничений на экспорт новейших технологий, обеспечение кибербезопасности и борьба с сетевыми преступлениями.

Как заявил 3 декабря глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, официально переговорный процесс по данным вопросам начнется 1 января 2019 года и будет длиться ровно 90 суток. Если за это время выход из ситуации так и не будет найден, Вашингтон пообещал повысить существующие тарифы в размере 10% на широкий перечень китайской продукции до 25%.

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