Помпео охарактеризовал как вызов отношения США с Китаем

Об этом сообщил в четверг госсекретарь Майкл Помпео в интервью радиостанции KNSS.
Ему был задан вопрос, как бы он охарактеризовал отношения США с Китаем. «Это вызов, — ответил он. — И мы работаем сразу по нескольким направлениям, чтобы понять, как можно убедить Китай принимать [на свой рынок] наши товары, позволять нам продавать там свою продукцию и прекратить воровать у нас [интеллектуальную собственность]. Все предельно просто».
1 декабря председатель КНР Си Цзиньпин и американский президент Дональд Трамп договорились приостановить процесс нагнетания двусторонних торговых противоречий.
Лидеры Китая и Соединенных Штатов подробно обсудили сложившуюся ситуацию в китайско-американских отношениях. Теперь двум странам предстоит прийти к взаимопониманию по таким ключевым проблемам, считающимся камнями преткновения для развития обоюдных контактов, как усиление доступа к рынкам, защита интеллектуальной собственности, устранение ограничений на экспорт новейших технологий, обеспечение кибербезопасности и борьба с сетевыми преступлениями.
Как заявил 3 декабря глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, официально переговорный процесс по данным вопросам начнется 1 января 2019 года и будет длиться ровно 90 суток. Если за это время выход из ситуации так и не будет найден, Вашингтон пообещал повысить существующие тарифы в размере 10% на широкий перечень китайской продукции до 25%.