16 стран ОБСЕ призвали Россию расследовать нарушения прав человека в Чечне

Источник: AP 2018

Об этом говорится в совместном заявлении стран—членов ОБСЕ по экспертному докладу «московского механизма» о серьезных нарушениях прав человека в Чечне. Доклад подготовил австрийский юрист, профессор в области международного права Вольфганг Бенедек — он отвечает за работу так называемого московского механизма, который запустили в отношении России в ноябре этого года. Под заявлением подписались следующие страны — Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция и Эстония.

В частности, Россию призывают начать расследование действий правительства Чеченской Республики в отношении представителей ЛГБТ.

Отдельно упоминается дело о предполагаемых нарушениях прав Максима Лапунова, уроженца Омской области, который два года работал в Чечне и рассказал о преследованиях со стороны властей региона.

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Помимо этого, Россию просят «немедленно освободить под залог директора представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Оюба Титиева в соответствии с рекомендацией докладчика «московского механизма» ОБСЕ.

Авторы совместного заявления стран—членов ОБСЕ отмечают, что в течение последних двух лет «неоднократно призывали Российскую Федерацию провести эффективные и тщательные расследования» случаев «серьезных нарушений и злоупотреблений в области прав человека в Чечне», а также просили страну информировать постоянный совет организации «о ходе своих расследований, в том числе путем предоставления ответов на конкретные вопросы, поднятые в рамках “венского механизма” (по человеческому измерению)». Россия же, несмотря на просьбы, «не смогла предоставить содержательные ответы», говорится в заявлении.

Инициатива с самого начала вызывала резко негативную реакцию Москвы.

Как стало известно «Ъ», в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ (оно, как обычно, проходило в закрытом режиме) постпред РФ при организации Александр Лукашевич заявил: «Резкая критическая тональность обзора и содержащиеся в нем предвзятые выводы, которые основаны на сведениях из сомнительных источников, свидетельствуют об изначальной умышленной политизации данной темы».

При подготовке доклада основной упор был сделан на некие «свидетельства» антироссийски настроенных НПО и известных своей ангажированностью отдельных представителей ПАСЕ. Все это говорит о заранее спланированной подгонке документа под заданные его «заказчиками» параметры.

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Господин Лукашевич отметил, что Москва, «несмотря на неоднократные вопросы уточняющего характера, так и не получила ни списка имен предполагаемых 27 жертв так называемых внесудебных казней, ни изложения конкретных обстоятельств якобы произошедшего с ними». А заявления по поводу дела Оюба Титиева, по словам российского дипломата, «могут квалифицироваться как попытка оказать давление на российские судебные органы, подрыв принципа независимости судебной власти». «Задача раскрутить тему для бездоказательных обвинений России выше профессиональной объективности и стремления разобраться в произошедшем», — резюмировал Александр Лукашевич.

«Московский механизм» для изучения ситуации с правами человека в Чечне активизировали в начале ноября, за его применение высказались 16 стран—членов ОБСЕ. Он был утвержден в 1991 году в Москве (отсюда и название) и предполагает начало работы отдельной миссии организации в регионе. Подобный механизм ранее применяли семь раз, последний из которых — в 2010 году в Белоруссии после выборов президента. Один раз «московский механизм» активировала Россия — в 1999 году по вопросу нарушения прав человека в ходе военной операции НАТО в бывшей Союзной Республике Югославии.

О международном расследовании сообщений о нарушении прав человека в Чечне читайте в публикации «Ъ» «Чечню проверяют на права».